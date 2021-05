El Antequera celebró en corro su victoria en O Rosal (23-24). Se entiende. Con el Torrelavega ya ascendido, el Antequera acaricia en propiedad el segundo premio; dispone de cuatro puntos de ventaja y el average cuando quedan seis en disputa. En el club rosaleiro, aunque no descartan lo que se antoja imposible, planifican ya el futuro. La directiva quiere mantener al equipo entre los candidatos a Asobal en una próxima temporada que se presume más exigente. Su fórmula: la renovación en bloque de cuerpo técnico y plantilla. El entrenador, Álvaro Senovilla, abrirá en breve el proceso.

El camino hacia la máxima categoría pasaba por adelantar al Antequera, compensando la derrota de la primera vuelta (31-29), y aguantar el pulso en las jornadas restantes. “Lo del sábado fue un mazazo. Aún sigo tocado. Tenía la sensación de que podíamos luchar alguna jornada más, aunque al final no consiguiésemos consumar el ascenso”, admite el presidente, Andrés Senra. “Es duro verlo tan cerca, lo sentía real y cuesta asimilarlo”.

“Vamos a luchar hasta el final. De milagros sabemos algo”, advierte enseguida el dirigente. “No podemos rendirnos porque a veces se dan casualidades y más sabiendo que terminamos en Ciudad Real, que fue algo parecido”. Se refiere Senra a la permanencia firmada en la ciudad manchega hace dos temporadas gracias a un gol de Germán Hermida en el último segundo.

Con todo, ya ha empezado a planificar el próximo ejercicio en Honor Plata. No quiere que lo vivido se quede en un sueño efímero. “Volveremos a intentarlo”, promete. “O Rosal se quedó con ganas y merece saborear Asobal al menos una temporada”.

El nivel de la categoría se elevará al reasentarse la distribución de equipos tras la excepción de la pandemia, cuando se congelaron los descensos. De Asobal bajan cuatro conjuntos (Cisne y Villa de Aranda, ya confirmados; Sagunto y Guadalajara ocupan actualmente los otros puestos). “Somos conscientes de que el año que viene será más complicado”, acepta Senra. “Parece además que hay proyectos como el de Burgos y Alicante que darán un paso adelante. Pero intentaremos estar ahí. Esperamos que haya un toque gallego importante. Ojalá se salven Teucro y Lalín, aunque lo tienen difícil, y a ver si de esta vez el Xiria se une a esta competición, que lo merece. En Asobal esperamos que se salve el Cangas”.

Ya anticipa Senra que no existen dudas respecto a la hoja de ruta. Isma Martínez, que había subido al equipo, se fue al Porriño tras salvarlo. Quique Domínguez solo estuvo un año y se mudó al Anaitasuna. La renovación de su sucesor, Álvaro Senovilla, está bien encauzada. “Desde que estamos en la B por primera vez no habrá cambio de cuerpo técnico y los cambios de plantilla serán pocos o ninguno, aunque no descartamos algún fichaje. Están poniendo jugadores encima de la mesa. Pero la idea es darle valor al grupo que nos ha llevado hasta aquí y que todavía no ha tocado techo. Un año más con Álvaro y este vestuario tiene que ser nuestro punto fuerte”.

Aunque todos los jugadores acaban contrato, existe confianza de un acuerdo casi general: “Estamos en conversaciones con prácticamente todos, algunos ya tienen ofertas encima de la mesa, otros saben de nuestra intención y nosotros, de la de ellos. Nos estamos encontrando con mucha intención de seguir aquí en toda la plantilla. Estamos muy contentos y agradecidos de que los jugadores estén desoyendo otras ofertas. Su temporada les ha llevado a recibir muchas llamadas”.