Comienza hoy en la bahía de A Coruña el Maeloc Campeonato de España de la Clase J70, organizado por Marina Coruña y el Real Club Náutico. En línea de salida, los mejores J70 españoles que representarán a clubes de Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña, Valencia, Murcia, Baleares, Madrid, Andalucía y Canarias. Dada su condición de abierto, estarán en competición J70 de Portugal, Finlandia y México, listado que pudo ser más amplio. Al menos cuatro monotipos de Inglaterra han retirado su inscripción, por las trabas sanitarias.

Los jueces al mando del vilagarciano Jesus Pérez Lafuente tendrán por delante una programación de nueve mangas. Si se celebran seis o más, cada barco podrá desechar su peor puntuación.

La flota más numerosa será la viguesa, con barcos del Náutico de Vigo como el “Abril Verde” de Luis Pérez Canal (campeón de Europa amateur), “Abril Rojo” de Jorge Pérez Canal, “Marnatura” de Luis Bugallo (campeón mundial amateur), “LaGuardia&Moreira” de Gonzalo Araújo (considerado uno de los mejores patrones a nivel nacional), “Valmy Atlántica” de Alberto Figueira, “Marclas21” de Guillermo Alonso, “Sogacsa” de Sancho Páramo (que cuenta a Pablo Iglesias como táctico) y “Pazo de Cea” de Ramón Ojea, del Marítimo de Canido, que conoce a la perfección la bahía herculina. “Solventis-Esdlanzarote” del coruñés Malalo Bermúdez de Castro y “Correa-Kessler” de Toni Ardá, del Club Náutico Ría de Ares, completan el grupo gallego.

A priori el gran favorito es el “Noticia” del Real Club Marítimo de Santander, que lo ha ganado casi todo en las dos últimas temporadas. Por parte de la Comunidad Valenciana, dos J70 muy potentes: “Let it be” de Juan Carlos Boronat y “Spirit of Aginet”. Cataluña cuenta con el “Bodega Can Marlés” con Jorge Martínez Doreste. Las Baleares tienen en “Nauti.Net” de Pedro Marí su opción a la victoria. “Autolica-Tropicfeel” del Real Club Náutico Gran Canaria de Las Palmas, con Luis Martínez Doreste de patrón, estará en línea de salida, pero la presencia canaria es muy numerosa.