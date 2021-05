Un futuro por planear

Diego Pereira, Keko, vuela a ras de agua. Se ha acostumbrado desde joven a velocidades de vértigo, en la frontera entre navegar, deslizarse y planear. Lo ha ganado todo como copiloto. Ha estado siempre a punto de ganarlo todo como piloto. A sus 31 años encara la encrucijada de aminorar el ritmo o incrementar la apuesta. “Me interesaría correr en categorías diferentes. Estoy en la edad de empezar a plantearme qué peso le doy a la motonáutica. Hay que priorizar el tema laboral y familiar”, medita el chapeleiro. “Conciliar todo y que funcione cuando lo motonáutica es muy importante, sacrificando el resto, es complicado. Si hubiera apoyos económicos lo facilitaría, pero hay que ser realistas; es un deporte totalmente desconocido además de minoritario. Vivimos una época compleja”.

La realidad se le antojaba más sencilla cuando comenzó. Porque lo era a sus ojos de niño, pero también en los arqueos contables de los adultos. Keko heredó la pasión por la motonáutica de su padre, Francisco, que comenzó a competir en 1990. Francisco poseía un taller náutico que hoy, de hecho, comparte con su hijo en A Lagoa. “Soy su trabajador, su socio y su primogénito”, se enumera Keko, jocoso. “No fue por probar o verlo en televisión. Yo me crie con barcos de carrera en casa”.

Francisco, que hoy tiene 61 años y compitió hasta los 52, debutó en una prueba pionera por la ría de Vigo y un remonte posterior por el Lérez. Se atrevió, le entusiasmó y pudo perseverar. Era época de bonanza. Las marcas de alcohol y tabaco aún podían invertir en patrocinios. Los motores rugían bien alimentados. Había premios en metálico y fijos por participar. Keko apenas pudo disfrutar de esa época. Se estrenó en 2006, a los 16 años –la edad mínima; en España, a diferencia de Italia o los países nórdicos, no existe licencia júnior–. En 2008 estalló la crisis, que la pandemia ha replicado, y la inversión privada se desmoronó. Cabalgar sobre el agua tiene ahora otros oleajes.

Keko persiste pese a las dificultades. La motonáutica es un deporte diverso. Congrega media docena de modalidades de motos de agua y una veintena en barcos. El chapeleiro siempre ha optado por los segundos. Hasta 2014 pilotó en PR-550. En 2015 saltó a T-850, donde se mantiene. “Es más del doble de potencia, con velocidades de entre 106 y 112 kilómetros por hora”, explica. Son modalidades “inshore”, en cursos de agua interiores. Lo combina con el Endurance, una modalidad “offshore”, a mar abierto o en grandes lagos.

La cilindrada y el entorno influyen en el presupuesto y el enfoque. Los T-850 son embarcaciones de 4,7 metros de eslora. Cuestan alrededor de 11.000 euros. Los Pereira poseen la que Keko emplea para competir. Los barcos de Endurance se van a los 8 metros y un precio que puede alcanzar los 80.000 euros. En esta modalidad Keko se ha asociado con el catalán José María Izquierdo. “Es algo complicado de asumir para bolsillos humildes. Además, es un barco para competir; no es que te compres un yate y puedas usarlo también todo el verano”, explica.

Keko e Izquierdo han compuesto un tándem exitoso. Durante varios años fueron equipo oficial del Astillero Graünner, radicado en Cambados. Izquierdo maneja; Keko, se encarga del control de carrera y los ajustes del motor. Juntos se proclamaron campeones del mundo en el Lago di Como en 2017. Conquistaron el Europeo en 2015 y 2016. “En esos años dominamos con mano de hierro”, resume el gallego.

La Federación Española programa sus citas de manera que los polivalentes puedan compaginar competiciones. Eso ha permitido que Keko haya también cuajado en T-850, aunque un peldaño más abajo. Ha sido subcampeón gallego, subcampeón de la Copa del Mundo en Navia 2018, subcampeón del Trofeo Ibérico de 2020, subcampeón en el Gran Premio de Changwon (Corea del Sur). “A nivel de copiloto he tocado techo. Como piloto siempre he estado en la pelea pero por circunstancias y problemas varios me ha faltado esa victoria”, acepta.

El Miño, entre Tui y Valença, acogió el pasado fin de semana la primera de las tres citas del Campeonato de España. Keko no pudo salvar ese espacio que le distancia del primer peldaño del podio. Volvió a ocupar el segundo por detrás del manchego Cristian Ortega. Aunque en cierta manera le corresponde una porción de ese éxito. Ortega, ya que no tiene federación del ramo en su comunidad autónoma, se ha enrolado en la Gallega. Comenzó a competir hace dos años y es precisamente Keko el que lo ha apadrinado. “Hemos colaborado bastante, echándole un cable para iniciarse. Es un chavalito joven, con proyección. Lo hemos adoptado”, indica el chapeleiro, que se pasó una semana en casa de Ortega, en Guadalajara, preparando su barco. “Salió demasiado bien.. Ya me lo dice mi novia”, bromea Keko sobre su generosidad contraproducente.

No le duele. Es otro su desvelo. Los Pereira componen una escuadra totalmente amateur, con colaboradores técnicos que los surten de material y la ayuda federativa, pero sin patrocinadores. Es Francisco el que desempolva sus mañas para pilotar en las jornadas de prueba, cuando Keko quiere comprobar desde fuera el rendimiento de la motonave. Son ambos los que se quitan horas al descanso para dedicárselas a la mecánica, los entrenamientos, los viajes... Cada año invierten de 3.000 a 4.000 euros propios, entre los que figuran los que Keko ahorra trabajando como marinero en un megayate durante el verano. Se entiende entonces esa necesidad de recapitular, aunque anticipe la respuesta: “Esto es pura pasión”.