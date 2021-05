O Vao, al filo de las dos de la tarde. El árbitro, Montes-García Navas, pita tres veces y sobre el césped vigués se derrumban los jugadores de Coruxo y Lealtad. Difícil distinguir entre la desolación y el alivio para quien ignore el marcador. José Manuel Rodríguez Morgade, Manu para el siglo, solloza encogido sobre sí. Podría haber perdido. Ha ganado. Llora porque ha estado masticando tensión desde octubre. Porque le entusiasma su oficio y le duele el Coruxo. Por todas esas emociones por las que también lloró Iago Aspas tras aquella remontada ante el Villarreal en marzo de 2019. La angustia es líquida y busca su cauce, igual en Primera que en Segunda B. “Está siendo una temporada complicada y sobre todo larga”, explica Manu.

No se refiere a su duración en segundos, sino en pasmos. El formato diseñado por la Federación Española había abocado a los equipos de Segunda B a una carrera de obstáculos que para el Coruxo ha sido una tortuosa yincana emocional. El cuadro verde, cuando la competición se reinició, aún estaba digiriendo la suspensión de la anterior campaña, que lo había congelado en la quinta plaza, dejándolo sin premio cuando aspiraba a un histórico play off de ascenso. Los de Míchel arrancaron secos. Tardaron 460 minutos en anotar su primer gol. Jugaron desde entonces a paso cambiado, con los pulmones en la boca, prácticamente excluidos de la pelea por Primera RFEF e incluso apurados por arrastrar los puntos que les permitiesen quedarse al menos en Segunda RFEF.

“No sé si el formato será justo o injusto. Es muy emocionante y al que va arriba le viene mucho mejor. Pero el que está abajo todo el año, como nos pasó a nosotros, siente la presión. En la primera fase estuvimos bien en casa pero fuera no dimos con la tecla y eso nos lastró”, analiza Manu.

El lateral diestro nació en la localidad suiza de Wetzikon. Hijo de emigrantes, contaba diez años cuando su familia decidió regresar a casa. Se formó en el Pabellón hasta juveniles, se mudó al Ourense y acabó militando en el Lugo durante una década. Cultural y Elche fueron las otras estaciones antes de recalar en el Coruxo en verano de 2019. Ha jugado en Segunda y en escuadras poderosas de Segunda B. Acumula experiencias y cicatrices a sus 36 años. Pero ninguna te blinda la piel o te insensibiliza cuando la necesidad apura. Conviene: “Cada uno lo exterioriza o interioriza de manera distinta. He vivido situaciones de todo tipo. He disfrutado de ascensos, he jugado play offs... Pero nunca me había pasado estar abajo todo el año. Es totalmente distinto”.

–No quiero tener un descenso en mi carrera –se recuerda diciendo en el vestuario.

“Nadie lo quiere”, admite. “Hubo un momento en que el equipo reaccionó y todos nos pusimos las pilas. Supimos salir. Da igual que tengas 36 o 20 años, al que le guste el fútbol y viva de esto lo siente. Una vez que pasamos a la siguiente fase, no íbamos mal pero necesitábamos puntos”.

El Coruxo inició la segunda fase como cuarto de ocho. Solo los dos primeros aseguran la permanencia. El peor tercero de los cinco grupos también desciende. Los de Míchel se han sentido con ritmo en este tramo pero con escaso margen de error. La semana pasada, en Mareo apropiadamente, se encastillaron para defender su 1-2 y el Sporting B les empató en el minuto 89. Este domingo el Lealtad logró el 1-1 en el 87. Esta vez, en la locura final, Chevi anotaba el 2-1 en el 91. De tal montaña rusa, tal vértigo y tal derrumbe.

“Habíamos cogido la buena racha y con los puntos del Sporting lo teníamos casi todo listo. Con el Lealtad era un partido clave. Cuando te ves ahí abajo y todas las semanas son finales, explotas y quieres liberar esa tensión. Fue al marcar en el descuento pero pudo haber pasado en cualquier otro momento”, describe Manu sobre su reacción

Unha das imaxes da xornada. Ver a un gran veterano como é Manu (36 anos), lateral do @CoruxoFCoficial, liberar toda a tensión logo do triunfo diante do @CDLealtad pic.twitter.com/YjhCqjnjDH — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) 9 de mayo de 2021

Su imagen temblando sobre la cancha y luego abrazado por técnicos y compañeros ha sido difundida por Televisión de Galicia. Ha conmovido y provocado empatía. “Yo no tengo redes sociales, no me gustan. Cuando van bien las cosas son todo alabanzas; cuando van mal…”, revela. “Pero con WhatsApp todo te llega. Me han enviado muchísimos mensajes antiguos entrenadores y compañeros. Es gratificante que se acuerden. Fue mi reacción pero a mucha gente le ha pasado y se siente identificada con esta pasión por el fútbol. No todo es alegría. El día a día cuesta, se sufre”.

Y aún queda sufrimiento, lo que paradójicamente obliga a recomponerse. El Coruxo, que lidera con 32 puntos, visita al Oviedo B, cuarto con 29. Clausurarán la Liga en O Vao ante el colista Covadonga. “Con una victoria o un empate en Oviedo lo tendremos casi en la mano. Queremos acabar esta semana y que la despedida sea un partido tranquilo, para disfrutar”. Eso que tan raro ha resultado durante la yincana del Coruxo.