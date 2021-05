La cantera establece otra plusmarca

El presente y el futuro del Celta están en la cantera. El conjunto celeste no solo presume de contar con un promedio de seis canteranos en su once titular, sino que parece tener asegurado el relevo de futbolistas tan importantes como Iago Aspas, Hugo Mallo, Denis Suárez, Santi Mina o Brais Méndez. Son numerosos los chicos del filial (incluso del conjunto juvenil) que vienen pisando fuerte. Ello explica que nada menos que seis futbolistas formados en la casa hayan debutado esta temporada con el primer equipo celeste en Primera División: José Fontán, Gabri Veiga, Sergio Carreira, Miguel Rodríguez, Lautaro de León y Carlos Domínguez, el último en estrenarse en la máxima categoría el pasado domingo en La Cerámica.

Desde tiempos de Eusebio Sacristán, el técnico que propició el giro introspectivo del club hacia el talento propio que tan buenos réditos ha proporcionado estos años al club, no se producía semejante aluvión de debutantes de la casa. Aquella temporada se estrenaron en Segunda División Hugo Mallo, Andrés Túñez, Toni Dovale, Mateo Míguez y Víctor Vázquez y tuvieron continuidad Joselu Mato y Yoel Rodríguez, que habían debutado el curso anterior con el propio Eusebio, y Iago Aspas, con aquel providencial doblete al Alavés, aunque el moañés ya se había estrenado con el primer equipo en el último partido de la temporada anterior, de la mano de Alejandro Menéndez.

Los seis debutantes de la actual temporada tienen pinta de haber llegado para quedarse. El defensa central José Fontán ya es a todos los efectos jugador del primer equipo, pese a tener este año contrato con el filial. El de Vilagarcía ha disputado 14 encuentros en Primera División, 6 de ellos como titular. En los 648 minutos que contabiliza este curso sobre el terreno de juego se ha alternado en las posiciones de defensa central y lateral izquierdo. Tanto Óscar García, responsable de su debut, como posteriormente Eduardo Coudet lo han empleado como titular.

El lateral diestro Sergio Carreira es el segundo en número de minutos (259) con tres partidos casi completos frente al Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Levante, equipo ante el que también se estrenó como goleador en la máxima categoría dando al Celta el gol del empate en Orriols.

No menos deslumbrante fue el estreno del porriñés Gabri Veiga, que debutó en la segunda jornada frente al Valencia y firmó un notable encuentro en su segunda comparecencia en Primera frente al Barcelona. Veiga ha disputado con el primer equipo 113 minutos repartidos en cuatro encuentros.

Cuatro partidos ha jugado Miguel Rodríguez (Osasuna, Atlético de Madrid, Elche y Sevilla), aunque la recuperación de Iago Aspas tras tres partidos lesionado y la llegada de los refuerzos invernales le ha impedido tener continuidad con Coudet, que solo ha empleado al chico unos pocos minutos en su primer partido al mando del Celta en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Fugaz ha sido también la participación de Lautaro de León, a quien el Chacho le dio 13 minutos frente al Cádiz en su única comparecencia hasta la fecha en Primera.

El último en debutar ha sido el defensa central vigués Carlos Domínguez, el pasado domingo en La Cerámica, con muy prometedoras prestaciones.

La baja de Araújo abre la puerta del once a Domínguez

El Celta no va a recurrir la tarjeta amarilla mostrada por Medié Jiménez a Néstor Araújo en La Cerámica, con lo que el defensa central mexicano tendrá que cumplir mañana sanción ante el Getafe por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Araújo llevaba apercibido de sanción desde el pasado 23 de diciembre, cuando recibió la cuarta amonestación de la temporada, precisamente durante la visita del conjunto azulón a Balaídos La ausencia del zaguero azteca se suma a la de Jeison Murillo, que ya no va a poder jugar más esta temporada por una lesión muscular en el muslo izquierdo, y a la del canterano José Fontán, que dio positivo en coronavirus el pasado sábado y tendrá que guardar cuarentena. Joseph Aidoo es ahora mismo el único defensa central sano del plantel con el que cuenta Eduardo Coudet, lo que vuelve a abrir la puerta de la titularidad al canterano Carlos Domínguez para medirse a los azulones. Al joven central vigués, de 20 años, le avala su solvente encuentro frente a un adversario de gran talento, con especial buen desempeño en los minutos finales del partido, cuando el Celta tuvo que atrincherarse para defender su ventaja y Domínguez achicó los balones más comprometidos. El técnico céltico tendrá que buscar también sustituto a Hugo Mallo, que se produjo una posible elongación en el aductor y causará baja mañana. Kevin Vázquez cubrirá la vacante del capitán.

Líder de minutos de cantera en las grandes ligas

El gran protagonismo de la cantera en la vida competitiva del Celta no ha pasado inadvertido para los institutos de estudios futbolísticos, que han destacado la pujanza de la cantera celeste no solo en el campeonato español, sino del fútbol europeo. El prestigioso CIES Football Observatory hizo público ayer un detallado estudio que sitúa al club vigués como el primero en la Liga española y de Europa en la escala de minutos jugados por canteranos, entendiendo como tales a jugadores que han estado en su club durante al menos tres temporadas entre los 15 y los 21 años de edad. En LaLiga, el conjunto vigués supera en minutos de canteranos a equipos con tanta tradición formativa como la Real Sociedad, el Athletic Club, Osasuna, Barcelona o Villarreal. Según el CIES, en el cuadro celeste los jugadores formados en A Madroa contabilizan, con 13 jugadores en 34 encuentros, el 49 por ciento del total de los minutos jugados por el equipo. El siguiente en el escalafón de la Liga es la Real Sociedad, con un 48,5 por ciento, mientras que el Athletic Club ocupa el tercer puesto con un 40,6 por ciento. Pero el Celta no solo lidera el escalafón nacional en este apartado, sino que es también el primer club de las diez principales ligas europeas. El segundo tras el equipo celeste es el AZ Alkmaar holandés (40,1%) y el tercero el Saint Etienne francés (35%).