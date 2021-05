Último tren para Lydia Pérez y José Cuba

Lydia Pérez probó suerte hace unas semanas en Budapest donde cayó en los cuartos de final. Una buena piedra de toque después de un año complicado en el que los luchadores han pagado especialmente el hecho de que su actividad, al tratarse de un deporte de contacto, ha tenido más complicada la vuelta a la “normalidad”. La integrante del Club de Loita Pontevedra, que competirá en la categoría de -62 kg no llega en un estado de forma como estaba hace algo más de un año, después de haber sido séptima en el Europeo absoluto. Los efectos del confinamiento y de la falta de competiciones la han ido compensando con mucho trabajo fuera de España con la intención de llegar en las mejores condiciones a este momento de la temporada. Su entorno tiene claro que llega con opciones de ganar uno de los dos billetes que se conceden en su clase. Veintidós luchadoras llegan a Sofía con el mismo objetivo.

Por su parte José Cuba Vázquez, que compite en el peso de -125kg en libre olímpica, es el más veterano de la selección que está en Bulgaria. El deportista del Club de Loitas Olímpicas de Vilalba centró su trabajo con el ucraniano Sergey Priadum. Cuba, que este año cumple cuarenta años, sigue siendo una institución en la lucha española donde suma dieciséis títulos de campeón. Asistir a los Juegos Olímpicos es uno de sus sueños de siempre que ha intentado en numerosas ocasiones, pero siempre se le ha negado esa suerte. Desde 2008 busca el pasaporte, lo ha rozado en alguna ocasión, pero no hay manera. Cuba no pierde la esperanza ni tan siquiera en un momento complicado para él porque las ayudas económicas desaparecen para los deportistas de su edad. Pero este obstinado vilalbés (aunque nacido en Berna) no desfallece.

Los dos luchadores gallegos estarán acompañados en Sofía por Marcos Miragaya, que dirige los entrenamientos del grupo de Rendimiento del CGTD de Pontevedra. La Federación Galega de Loita decidió financiar el desplazamiento de este técnico para que los dos gallegos se sientan especialmente arropados por alguien que les conoce bien y que incluso trabaja con ellos como sucede con Lydia Pérez. Pablo Pintos, director técnico de la Federación Gallega de Loita, lo argumenta con solidez: “Estar pendientes de todos los aspectos de la preparación de un deportista de alto nivel, no solo es enfocarse en el entrenamiento. Debemos de controlar todo lo que rodea a nuestros deportistas, y quién mejor que un técnico gallego para ayudarlos en la última oportunidad para clasificarse”.

José Cuba será el encargado de comenzar la competición ya que su peso se reparte entre hoy y mañana. Por su parte Lydia Pérez arranca mañana viernes y espera aguantar hasta el último combate que se celebrá el sábado 8.