Gran victoria del Rápido de Bouzas en su visita al Rodrigo García Vizoso, frente a un Silva que despertó tarde y no pudo evitar, con este resultado, hundirse en el fondo de su grupo. Fue un 1-2 en un partido en el que el conjunto visitante llevó la iniciativa a lo largo del desarrollo del encuentro, pero sobre todo durante la primera etapa, cuando tuvo el dominio absoluto de un partido que daba la sensación hasta de ser monótono.

Los locales no pudieron frenar la constante profundidad y determinación del equipo visitante, que desde el inicio buscó y encontró una contundencia que finalmente le terminó dando un gran triunfo. Un triunfo que sirve para volver a engancharse con la parte de arriba y sobrevivir dentro del grupo.

Las modificaciones también aportaron más en el juego del conjunto local. Muy difícil se le hizo al Silva remontar un 0-2 en contra, y finalmente no pudo ser más que el descuento por parte de Ballesteros a los 48 minuto.

El público local evidentemente se hizo notar, pero no jugó tanto como para terminar de influir en un resultado que parecía ser predeterminado antes de comenzar. El Rápido de Bouzas fue superior y se lleva una gran victoria para posicionarse en cuarta posición del grupo con 38 puntos.

Los jugadores entrenados por David de Dios tendrán una semana complicada, ya que el miércoles volverán a enfrentarse al Silva en partido correspondiente a la segunda jornada de esta segunda fase, y que fue suspendido en su día por un positivo Covid en el conjunto vigués.

De sumar los tres puntos en juego, el Rápido llegaría con opciones matemáticas de lograr una de las dos plazas que clasifica para el play off de ascenso a Segunda Federación. Será un domingo de transistores, ya que en los tres partidos que se disputan hay mucho en juego. No obstante, los aurinegros no dependen de ellos mismos para lograr esa clasificación, ya que deberán ganar los dos partidos que tienen pendientes por jugar, y esperar los resultados de los otros dos partidos para saber si jugarán el play off. El Rápido jugará el miércoles, a partir de las 20.15 horas, ante el Silva en la primera de sus dos finales.