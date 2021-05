Empezó frío el partido en Abegondo entre dos conjuntos que no querían mostrar sus cartas desde el principio. El Estradense no acababa de entrar bien al choque y el Fabril lo aprovechó para dominar el centro del campo. Con el paso de los minutos, el dominio local, poco a poco, se transformó en llegadas y finalmente en el 1-0. Aquí sí reaccionó el conjunto de A Estrada, que se puso las pilas para intentar replicar con el 1-1 y dejar aún tiempo para darle la vuelta al marcador de forma definitiva. Pero los minutos pasaban y el Depor no le concedía apenas comodidad a su rival.

Con los últimos veinte minutos ya en juego, el Estradense lo arriesgó todo para intentar empatar, pero el conjunto de La Coruña lo gestionó muy bien. Tanto, que cerraron el marcador para convertirlo en una goleada. Al final, triunfo importante del Depor para recuperar sensaciones ante un Estradense que lo acarició con la palma de la mano.