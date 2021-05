Gran victoria del Magope Seis do Nadal frente al Ingenio (28-19), que mete de lleno al conjunto vigués en la lucha por la cuarta posición. El Seis do Nadal realizó un magnífico trabajo defensivo, acompañado por un excelente Alex en portería. Y si a eso le sumamos una enorme paciencia en ataque para elegir la mejor opción, significa una amplia victoria frente a uno de los conjuntos más en forma de la categoría. Pero el Seis do Nadal, con una gran aportación de todos los jugadores, se encuentra en su mejor momento de la temporada, lo que le permite luchar por la zona alta de la tabla.