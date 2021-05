El juez instructor del expediente abierto al jugador del Cádiz Juan Cala por presuntos insultos racistas al valencianista Mouctar Diakhaby ha propuesto al Comité de Competición de la RFEF el sobreseimiento del caso al no quedar acreditados los hechos, según informó el club andaluz.

El informe de ocho páginas del instructor, Juan Antonio Landaberea Unzueta, señala que “para desvirtuar la presunción de inocencia resulta precisa la certeza de los hechos obtenida de la libre apreciación de las pruebas, certeza que en este caso es inexistente”, por lo que se rechazan tanto las pruebas documentales como testificales aportadas por el Valencia.

En el expediente se recoge que “ninguno de los numerosos archivos audiovisuales obrantes sirven para discernir un presunto insulto racista”, al igual que los informes aportados por la LaLiga concluyen “en los mismos términos de negación de la prueba del insulto”.

Se hace referencia a un segundo informe de la empresa Apherton Grupo Investigación que revela que “el análisis comportamental del jugador expedientado no mira ni se refiere directamente al jugador número 12 del Valencia, no apreciándose direccionalidad en lo mencionado hacia dicho jugador”. Además, sobre las pruebas presentadas por el Valencia, se concluye que “no existe ningún testimonio directo ni indirecto del posible insulto” y que “todas las pruebas periciales prácticadas concluyen unánimemente” que no existió.