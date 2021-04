El Choco no pudo mantener su impecable racha en esta segunda fase de la competición y, despúes de tres victorias en otros tantos encuentros, el conjunto de Gonzalo Fernández tuvo que conformarse con un empate sin goles ante un Fabril que se presentó en Santa Mariña con la firme intención de no perder. Porque los herculinos aún no conocen el dulce sabor del triunfo en esta segunda fase liguera mientras el Choco, aunque ve frenada su espectacular racha de victorias con este empate, continúa sumando y mantiene vivas sus opciones de soñar con una de las dos primeras plazas y acceder así a las eliminatorias de ascenso a la Segunda RFEF.

El partido, especialmente en su primera parte, no resultó excesivamente vistoso para los aficionados que se dieron cita en Santa Mariña. La apuesta del Fabril por blindar su portería provocó que los visitantes no se aproximasen con peligro tampoco a la meta local.

El Alondras derrotó al Bergantiños en la tarde de ayer, un Bergantiños que de haber conseguido la victoria, certificaba su ascenso de categoría. Por su parte los cangueses mantienen una ligera esperanza de alcanzar el cuarto puesto, que es a lo máximo que pueden aspirar en esta primera fase, antes de comenzar las eliminatorias.

Apuntaba Jorge Otero, que el Alondras iba a afrontar más esta segunda vuelta de la liguilla, para recuperar jugadores y llegar a las eliminatorias lo mejor posible. Aun presentando un once con algunas novedades, con gente con pocos minutos, el Alondras fue quien de superar al poderoso Bergantiños., que no celebró el ascenso. Comenzaron apretando más los visitantes, haciéndose fuertes en jugadas a balón parado.