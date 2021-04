La primera fase llega a su recta final con la disputa, en la tarde de hoy, la penúltima jornada. El Porriño PBB viaja a Carballo para medirse a un Calvo Xiria que pelea por abandonar la penúltima posición del grupo. El equipo entrenado por Jenaro Alonso busca consolidar la tercera posición que ocupa en estos momentos. “Queremos ser terceros”, apuntó el técnico porriñés, “pero sobre todo el objetivo es volver a recuperar sensaciones como equipo y volver a disfrutar jugando y compitiendo, con el fin de que se queden con buenas sensaciones de cara a lo que pueda pasar la temporada que viene”.

El técnico apunta que “los jugadores están no solo agotados fisicamente si no psicológicamente. Aguantarme no es fácil, pero agradezco enormemente su entrega y profesionalidad, siendo totalmente amateurs”.