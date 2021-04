El fútbol modesto, expectante

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga, describe el fútbol como “una piramide”. Pero es más bien como el micelio, que tapiza el bosque y teje su vida. El club más modesto está conectado al más poderoso a través de los canteranos que cría o de los mecanismos de solidaridad de los que se beneficia.

En pura teoría, las reglas permiten a cualquier equipo atravesar categorías gracias a sus resultados, sin otro requisito que determinadas condiciones institucionales (en España, conversión en SAD) o de infraestructura. La Superliga, semicerrada, con sus cupos de doce fundadores, tres inquilinos fijos y cinco invitados, quiebra ese principio. Los presidentes de clubes pontevedreses sienten que lo que se debate en los grandes salones del fútbol, aunque parece suceder en otra galaxia, también les concierne. Muchos se oponen a la Superliga. Otros la comprenden.

“El dinero no revierte en lo que los clubes generan” Gustavo Falque - Coruxo

“El dinero de la FIFA y la UEFA no revierte en lo que los clubes generan y los clubes tienen que hacer frente a gastos”, analiza Gustavo Falque, que resume: “Es la ley de la oferta y la demanda. Si han llegado a este punto es porque habrán agotado todo lo demás. A veces hay que dar un golpe en la mesa para que reaccionen”.

“No sabemos si serán más solidarios que en el Real Decreto” Iván Crespo - Choco

El presidente del Choco advierte sobre lo inconcreto del proyecto de Superliga: “De momento es un tema que está muy verde. Florentino Pérez no ha dejado claro ni qué árbitros van a utilizar ni a través de qué plataforma van a emitir para que le den tanto dinero ni cómo van a elegir los cinco invitados que completarán el listado cada año. Tienen una serie de quejas y seguramente en muchas de ellas tendrán razón los clubes, pero es una medida de presión fuerte hacia UEFA y FIFA para que le den una vuelta a la Champions. Intentarán sacar más dinero”, interpreta. Crespo recuerda: “A nosotros nos afecta en el Real Decreto 5/2015. No sabemos si este nuevo formato de Superliga será igual de solidario o más. Dice que va a beneficiar a todos. Habrá que verlo”. En todo caso, lamenta que sea “una liga cerrada. Una serie de equipos, hagan lo que hagan, estarán en ella y mantendrán los beneficios todos los años. Se premiará más el aspecto económico, de franquicia, que el deporte, que es lo que siempre se barajó en el fútbol”.

“Podría alterar los principios de competitividad y méritos” Alfonso Caneiro - Rápido de Bouzas

“Entiendo la posición de los clubes impulsores especialmente a la hora de considerar esta nueva competición como un impulso económico que ayude a la viabilidad de los clubes en toda su extension, pero de igual modo pienso que esta competición está provocando una fuerte división en el mundo del fútbol, lo que no es algo positivo ni para los propios campeonatos ni para los clubes ni para el deporte del fútbol en general”, reflexiona Alfonso Caneiro, presidente del Rápido. “A nivel de clubes de categorías inferiores, esta nueva competición podría alterar los principios de competitividad y de méritos deportivos. En el actual sistema, cualquier club puede alcanzar las más altas metas por sus únicos méritos deportivos, lo que es un gran estímulo para los clubes inferiores y sus jugadores. Esta nueva competición debería tener muy en cuenta la aportación al mundo del fútbol de los clubes más modestos, especialmente aquellos con un fuerte compromiso con su cantera, como es el Rápido de Bouzas, y que es, me atrevo a decir, igual de importante que el de los grandes clubes internacionales”. Caneiro admite:”Es cierto que faltan muchos aspectos críticos sobre la Superliga que todavía no se han concretado, por lo que resulta necesario esperar a conocer el diseño final de esta competición y si finalmente se pone en marcha, especialmente después de conocer hoy mismo que dos grandes clubes de la liga inglesa están considerando abandonar el proyecto”.

“Sería una burbuja como la inmobiliaría y explotaría” Luis Guimeráns - Alondras

“Una aberración”. De esta forma tan contundente califica Luis Guimeráns la Superliga. “Si esto va adelante, el fútbol tal y como lo entendemos todos muere, valorando más los méritos económicos que los deportivos”, señala el dirigente, que cree que es un error que debería ser detenido por las autoridades políticas, sociales y deportivas. “Con esto se tumba el modelo de fútbol de toda la vida, que es mejorable, pero que ha dado pasos para buscar los beneficios para la base, para el fútbol femenino… Ese dinero que se genere acabaría en los grandes jugadores y en sus intermediarios. Sería una burbuja como la inmobiliaria, que explotaría en cualquier momento”. Esta idea, sentencia, “es para pagar a Mbappé, al representante de Neymar o a Messi cantidades completamente locas”.

“Terminaría afectando a los equipos inferiores” Marta Costas - Pontellas

“Mi humilde opinión es que no lo veo”, admite la mandataria del Pontellas. “Creo que se trata de que sigan beneficiándose los grandes y que los pequeños sean todavia más pequeños. Y al final claro que terminaría afectando en mayor o menor medida a los equipos inferiores”.

“Si van a percibir más, confío en que no se nos deje al margen” Manuel Ábalo - Arosa

Manuel Abalo, por parte del Arosa, precisa que “es una cuestión de intereses. Los clubes grandes entienden que mucho de lo que generan no repercute directamente en ellos y los entiendo. Me falta información y no sé si es una medida de fuerza para renegociar o un punto y aparte en lo que a las burocracias del fútbol se refiere”. Consciente de que es una realidad muy distante de la que corresponde a la Tercera División, Abalo subraya que “actualmente los clubes modestos recibimos una cantidad por derechos de televisión generados por el fútbol profesional. Creo que la Superliga también debería tenernos en cuenta porque somos parte de la base de la pirámide. Si ellos van a percibir cuatro veces más de lo que perciben ahora, confío en que no se nos deje al margen”.

“Es una especie de NBA que le viene muy bien al fútbol” David Méndez - Lalín

David Méndez, presidente del CD Lalín, dice que le parece una muy buena idea “porque con esta competición en noviembre puedes estar viendo un Manchester United-Milan o un Real Madrid-Liverpool. Es una especie de NBA que le viene muy bien al fútbol”.

“La Champions ya solo era atractiva a partir de cuartos” Toño Camba - Estradense

Toño Camba, presidente del Estradense, sostiene: “En principio no me parece mal pero tengo mis dudas sobre esos cinco equipos que dicen que entrarían porque no sé cómo se clasifican. La Champions ha perdido mucho en los últimos años porque sólo era ya atractiva a partir de cuartos de final”.

“Deben pensar en toda la estructura del fútbol europeo” A. Serantes - Ribadumia

Antonio Serantes, presidente del Ribadumia, declara: “Considero comprensible la posición de los clubes grandes porque entienden que son los protagonistas del circo y no reciben lo que le corresponde. Si hablan de las cantidades que hablan solo por participar entiendo que saben perfectamente lo que pueden llegar a generar al margen de la UEFA”. La preocupación clara radica en “saber cuánto se va a pensar en el fútbol modesto. Si la Superliga apostase por nosotros yo soy el primero en apoyarla, porque a nosotros UEFA y FIFA no nos aportan nada de nada. Si se pueden generar tantos millones de euros deberían pensar en toda la estructura del fútbol europeo. De otra forma sería contraproducente a medio plazo y pondría en jaque a toda la pirámide del fútbol”.