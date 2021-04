Cada vez está más cerca el final de la temporada y, además de que la lucha por los títulos entra en su fase decisiva, es el momento de mirar un poco más allá y la afición del Real Madrid, que está viviendo una primavera sorprendentemente satisfactoria tras el duro invierno, sigue sin saber si su máximo responsable deportivo va a seguir más allá del próximo verano.

Aunque asediado por preguntas sobre su continuidad, o no, en el banquillo blanco, el entrenador francés se remite de forma permanente a su día a día: “Puedes tener un contrato de muchos y salir mañana, eso no significa nada. No miro al futuro, tampoco lo hacía cuando se decía que Zidane se tenía que ir”, dijo el francés algo reivindicativo. “No soy el mejor entrenador, pero tampoco soy un desastre”, añadió luego.

Una comparecencia pública más, Zidane dejó el aire su futuro en la previa de la visita de su equipo hoy a Getafe (21.00 h), donde llega con una plaga de lesiones. A las siete bajas conocidas de los blancos (Nacho y Casemiro, sancionados, más los lesionados Ramos, Varane, Lucas Vázquez, Carvajal y Hazard) se unió a última hora Mendy. El francés quedó fuera de una lista de convocados con solo 13 jugadores de campo por una sobrecarga muscular. Jugará Marcelo para sustituir a una de las víctimas de la fatiga que inunda al Madrid después de una semana de éxitos y emociones. «Es verdad que han sido diez días muy intensos», reconoció Zidane tras eliminar al Liverpool y ganar el clásico.

La final de la Copa se ha llevado a la jornada dominical los partidos ligueros de los eliminados coperos, el primero el Atlético, líder de una Liga que se ha comprimido hasta evaporar toda la ventaja que tuvieron los de Simeone. Hoy recibe al Eibar (16.15 h), el colista, sin João Félix, ni Luis Suárez.