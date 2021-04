Lewis Hamilton firmó ayer su primera ‘pole’ de l año en el GP de Emilia Romagna, en el histórico circuito de Imola, después de empezar por detrás de Max Verstappen en Baréin. El piloto holandés, de 23 años, sigue empeñado en discutir la autoridad del heptacampeón de Mercedes. Pero el inglés, con mejor monoplaza que hace tres semanas en Sakhir, volvió a poner muy alto el listón. Tanto que ni él mismo esperaba el crono estrastosférico (1.14:411) que le valió el primer puesto en la parrilla de hoy (15:00 h. DAZN) y la ‘pole’ número 99 de su carrera. “¿Lo hemos conseguido? ¿De verdad?”, preguntó Hamilton por radio. Normal su sorpresa, viendo que los dos Red Bull de Sergio Pérez y Max Verstappen se quedaron a menos de una décima.

Tras un mal viernes, Verstappen reaccionó para marcar la referencia en el tercer y último ensayo antes de la calificación. Ya había avisado de que a pesar de sus problemas se sentía favorito en Imola, aunque a la hora de la verdad tuvo que conformarse con el tercer puesto en el ‘qualy’. Además de verse superado por su incómodo nuevo compañero de box también terminó por detrás de un pletórico Lando Norris (McLaren), al que los comisarios dejaron sin su vuelta rápida por no respetar los límites de pista.

Italia se prepara para una carrera de alta tensión. Hamilton, que hizo magia en Baréin para empezar el año con un triunfo, agradeció la capacidad de Mercedes para recuperar en tiempo récord la desventaja respecto a Red Bull. En Imola la lucha se ha equilibrado, aunque Lewis ya sabe qué le espera: asedio total por parte de los de Milton Keynes, que contarán con dos bazas y dos estrategias distintas frente al líder del Mundial. ‘Checo’ saldrá segundo con los Pirelli blandos, mientras que Verstappen atacará a Hamilton con sus mismas armas, el compuesto medio.

Las mejoras introducidas en el Alpine no han bastado para que Fernando Alonso arranque entre los diez mejores. El asturiano no entró en la Q3 (15º), aunque no descarta nada hoy, especialmente si la carrera es en mojado, como se prevé. También Carlos Sainz cayó eliminado (11º). Un jarro de agua fría viendo la cuarta posición de parrilla de Charles Leclerc.