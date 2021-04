Raquel Carrera rompe el techo

Días frenéticos para Raquel Carrera, que gestiona con pasmosa naturalidad, aún no cumplidos los 20 años, el vértigo que la rodea. La ourensana se convirtió el pasado domingo en heroína del Valencia. Anotó los dos tiros libres que supusieron la conquista de la Eurocup, primer título del club levantino. Ayer ayudó a derrotar por segunda vez al Ensino (82-54) en cuartos de final de la Liga. Entre medias, de madrugada, Carrera se había convertido en la española seleccionada en la posición más alta en el draft de la WNBA. “Estoy muy orgullosa, pero no vi la ceremonia, tenía que dormir”,ha confesado. Ambición, talento, físico, humildad y responsabilidad. El cóctel perfecto, que se completa con sus asesores. Agentes y familia la ayudarán a elegir. El salto a la liga profesional americana no se contempla a corto plazo. La selección tiene prioridad. De entrada, este verano, es probable que Lucas Mondelo la convoque para Europeo y Juegos.

Aquí las dos últimas jugadas de la final de la #EurocupWomen.



La canasta de Anderson que ponía el 81-80 favorable a Reyer Venezia y los dos tiros libres de Raquel Carrera que van directos a la historia de @valenciabasket que consigue su primer título europeo.



¡Enhorabuena! pic.twitter.com/6Q4xVW2dPf — Baloncesto femenino (@Basketfem) 11 de abril de 2021

La elección en el puesto número 15 por parte de Atlanta Dream confirma su crecimiento y dibuja un posible camino. Pero no todas las “drafteadas” acaban jugando en la NBA. No lo ha hecho Alba Torrens, la mejor jugadora española de la historia. Y el “draft” asegura determinadas condiciones contractuales, pero ni siquiera es un requisito imprescindible. Anna Cruz, posiblemente la que mejor ha cuajado al otro lado del Atlántico, sexta pieza en unas Minnesota Lynx campeonas, no había sido seleccionada.

Carrera ha sabido dar los pasos apropiados en cada instante, bien aconsejada por sus padres y sus representantes, Abilio Muñoz y Alicia López, de 4Players Sports. A la mudaza de Ourense a Vigo, siendo cadete, le siguieron el debut en Liga Femenina 2 con 14 años, la consolidación en la plantilla sénior y el fichaje en 2019 por el Valencia, un destino propicio. E incluso esta maniobra, con la cautela de asegurar un primer año de cesión (habría sido el Celta en caso de ascenso, fue el Araski) que afianzase el proceso de maduración.

Petición de la entrenadora

Carrera avanza a zancadas sin perder la sonrisa. Quizá lo sucedido en la final de la Eurocup haya animado a Atlanta a anticipar su elección. Los pronósticos apuntaban a una tercera ronda. Aprovecharon ya su segundo “pick”, el tercero de la segunda ronda, ante el riesgo de que otra franquicia se les adelantase. No piensan en un intercambio. A Carrera la había pedido específicamente la entrenadora, Nicki Collen. “Raquel era mi favorita. La he visto jugar con el Valencia toda la temporada y nunca hace un mal tiro. Cuando la veo jugar noto que toma buenas decisiones y hace mejores a sus compañeras”, indicó en la web oficial de las Dream.

Collen admite que no sabe cuándo podrá contar con Carrera. Las temporadas europea y estadounidense pueden compatibilizarse. Incluso encaja con compromisos como Juegos y Mundiales. No con Europeos.

“Supone una gran emoción. Ya me hacía ilusión ser ‘drafteada’, así que verme tan arriba mucho más”, declara Carrera, que sabía del interés de Atlanta: “Algo me habían comentado, pero estas cosas nunca son seguras. Los equipos van cambiando sobre la marcha en la ceremonia”. De su futuro concluye: “De momento no sé qué haré. Ahora estoy centrada en mi club y luego ya veré. No tengo nada claro”. Lo avisa Nicki Collen: Raquel siempre toma buenas decisiones.

año jugadora equipo puesto

1998 Amaya Valdemoro Houston Comets 30º

2004 Nuria Martínez S. Monarchs 36º

2009 Alba Torrens Connecticut Sun 36º

2014 Astou Ndour San Antonio Stars 16º

2017 Leticia Romero Connecticut Sun 16º

2019 Maite Cazorla Atlanta Dream 23º

2019 María Conde Chicago Sky 27º

2019 Ángeles Salvadores Los Ángeles Sparks 31º

2021 Raquel Carrera Atlanta Dream 15º

2021 Aína Ayuso Los Ángeles Sparks 34º