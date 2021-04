El Coruxo quiere recuperar esta tarde el encanto de O Vao después de dos partidos en los que no ha conseguido lograr la victoria, Celta B y Sporting de Gijón B. Y es que los tres puntos en juego ante el Oviedo B tienen un valor muy especial para los jugadores entrenados por Michel Alonso, puesto que de lograrlos conseguiría igualar a puntos que el cuadro asturiano en la segunda posición. Además, la victoria tendría una premio añadido, y es que la victoria le permitiría abrir una pequeña brecha con respecto a los equipos de la zona baja de la clasificación.

Michel Alonso recupera a los sancionados Silva y Andriu, lo que aporta seguridad a la zona ofensiva y la defensiva. Pero no todo son buenas noticias, ya que el técnico no podrá contar con Aitor Aspas, que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. A esta lista se une Esteban, que el pasado fin de semana abandonó el terreno de juego de Les Caleyes lesionado. La próxima semana conocerá los resultados de la resonancia que le realizaron ayer, pero los pronósticos no son optimistas y no se piensa que pueda participar en los partidos que restan por disputar.

El equipo cerró el trabajo semanal en la mañana de ayer en el campo de O Vao. Como es habitual cada vez que el equipo juega en casa, no fue una sesión excesivamente larga. En esta ocasión, el técnico incidió en el disparo a puerta desde varias posiciones. Los jugadores son conscientes de la importancia de los tres puntos en juego, y de la necesidad de recuperar el embrujo de O Vao, en donde el equipo logró convertirse en la primera fase en el mejor equipo del grupo.

Un partido más, el equipo volverá a contar con el apoyo de la afición desde la grada. No habrá entrada libre debido a la normativa, pero como en el último partido serán trescientos cincuenta aficionados, que supondrán un impulso más para los jugadores.

Michel Alonso, entrenador del equipo vigués, indicó tras el entrenamiento, que “es un partido muy importante, cada vez quedan menos jornadas y es un rival que tenemos por encima en la clasificación, por lo que es claro que es un partido vital y muy importante para nosotros”. Sobre el rival, indicó que “es un filial típico, con jugadores de calidad, de buen pie, de velocidad. Un equipo con cierta experiencia y posiblemente un rival del otro subgrupo altamente peligroso”.

Sobre lo que espera de su equipo en el partido de esta tarde, Michel reconoció que espera un equipo “como en las grandes ocasiones en el campo de O Vao. Nosotros sabemos cual es el camino para hacernos fuertes en casa. Con esa idea tenemos que salir al campo y que tengan que ser ellos los que se tengan que adaptar a nosotros”.

Sobre la importancia del punto logrado el pasado fin de semana, el entrenador del Coruxo dijo que “las circunstancias, sobre todo para los jugadores de ataque, fueron complicadas ya que el balón se frenaba y no se podía avanzar. El equipo se adaptó bien en un escenario en donde el rival era muy físico, por lo que entiendo que el punto que conseguimos fue bueno, pero si es cierto que tenemos que hacerlo mejor ganando al Oviedo B”.