Juventud de Cambados y Umia sellaron unas tablas que a los locales le supo a poco, sobre todo tras una segunda parte en la que jugaron en superioridad.

Los de Óscar Guimeráns no encontraron fluidez en su juego combinativo ante un cuadro de Rubén Cornes que tenía claro donde robar para crear peligro. Con todo ello, fue el visitante Sayar el primero en disponer de una oportunidad de gol, pero su remate no encontró la trayectoria buscada. También los locales, por medio de Diego González, amagaron con abrir el marcador.

También obligaron los amarillos a lucirse a Eloy bajo palos. Fue tras un disparo de Xosé. Sin embargo, se llegó al descanso sin goles, pero con buenas sensaciones para los locales.

La segunda parte fue otro cantar. Sobre todo a raíz del 0-1 que tuvo como protagonista a Gregor con un buen disparo. Un gol que dejó al Cambados bastante noqueados. Tanto que de no ser por el desacierto rival hubiesen podido llevar más castigo puesto que tuvieron una oleada de ocasiones para ello.

Cuando más difícil parecía, los locales fueron reaccionando poco a poco. El campo se empezó a inclinar hacia el área del Umia. Primero con una acción de Diego González que salvó la defensa local con Eloy ya batido. Un portero visitante que acabaría expulsado por una mano fuera del área.

En superioridad, el equipo cambadés echó el resto y encontró el premio con un penalti por mano muy protestado por el Umia, pero que finalmente Ramón convertiría en el empate.

No se conformaron con eso los de Burgáns que arriesgaron en busca de un triunfo que no llegó en un final en el que dispusieron de situaciones para ello e incluso una acción de posible penalti que el colegiado no quiso cobrar.

Ficha del partido:

J. Cambados 1

Adrián, Batallón, Fran, Xosé (Gonzalo, min. 76), David Rial (Ramón, min. 59), Róber, Tavares (Santaló, min. 76), Jorge Míser (Pablo Barrio, min. 59), Pablo Baúlde, Puyi y Diego González.

Umia 1

Eloy, Nacho, Isma, Emilio, David Bugallo (Dani Bugallo, min. 80), Guille (Jorge, min. 66), Migui Sayar, Gregor, Álex Guillán, Kiko (Álex Casal, min. 60) y Nico.

Goles: 0-1, min. 52: Gregor; 1-1, min. 76: Ramón, de penalti.

Árbitro: Refojo Ferreirós (Santiago). Expulsó al meta visitante Eloy en el minuto 65. Mostró amarilla a David Rial y Pablo Baúlde por los locales y a Álex Guillán, Emilio, Isma, Álex Casal y Nico por los visitantes.

Incidencias: Campo de Burgáns. 250 espectadores.