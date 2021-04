Importante punto el conseguido en la tarde de ayer por el Choco en su visita al campo del Tragamón en Gijón. Los redondelanos se colocan a hora a tres puntos de la salvación, lo que supone un buena dosis de moral de la cara a la próxima jornada, en la que recibirán en el campo de Santa Mariña al Avilés.

El de ayer no fue un partido fácil para los redondelano. Desde el pitido inicial, el Choco llevó el paso del encuentro, y no tardó Anxo en disponer de la primera gran ocasión del partido, con un potente disparo se salió alto por poco. Los redondelanos seguían llegando al área defendida por Sergio, pero no conseguían finalizar la jugada. La mejor ocasión de la primera parte fue de nuevo para Anxo, que a la media hora de juego conecta otro potente disparo que se colaba por toda la escuadra, pero la mano de Sergio consiguió desviarlo a saque de esquina.

Cuando parecía que se llegaría al tiempo de descanso sin moverse el marcador, los asturianos se adelantaron en el marcador por mediación de Erasmo. Un golpe duro para el Choco que perdía, además, a Iago Portas por lesión.

Nada más iniciarse la segunda parte, Labrada igualaba el encuentro. El partido estaba roto, y ocho minutos más tarde Cristian adelantaba a los asturianos. El balón iba de un área a la otra, y a poco más de veinte minutos para la conclusión, Román logra el empate final.