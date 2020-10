Los jugadores del Cangas empiezan a recibir el alta

El Balonmán Cangas ha iniciado su particular proceso de desescalada. Las autoridades sanitarias dieron ayer el alta a los dos primeros jugadores de la plantilla que estaban confinados y que habían dado positivo por coronavirus. A ellos hay que unir a otro que por segunda vez dio negativo en la prueba PCR. Desde el club esperan que durante los próximos días el resto de afectados, si continúan con su evolución positiva, puedan recibir el alta médica. Esto no significa que el equipo vaya a regresar de inmediato a los entrenamientos y lo más probable es que se espere al menos hasta la semana próxima para que pueda regresar la mayoría de la plantilla.

La directiva del Cangas explica que las autoridades sanitarias empieza a dar el alta a los afectados en cuarentena, si durante los tres últimos días del confinamiento, ya no muestran signos de la enfermedad y por tanto no tienen capacidad para transmitirla. Entre esos criterios no se incluye la recuperación del olfato, que puede tardar hasta dos meses. En la jornada de ayer había dos integrantes del club que ya cumplían con esos requisitos y que recibieron el alta médica sin necesidad de ser sometidos a una nueva PCR.

No obstante, los que sí que tendrán que someterse a otra PCR son los componentes del equipo que en primera instancia habían dado negativo. Se trata de una medida para detectar lo que se denominan "falsos negativos": en un primer momento las pruebas no detectan la presencia del virus, pero este puede desarrollarse durante la cuarentena.