El Coruxo comienza sin pólvora

Dicen que el refranero popular es muy sabio y que cuando perdonas lo terminas pagando. Una afirmación que le viene al pelo al partido de ayer del Coruxo ante el Zamora, a pesar de haber hecho una primera parte para olvidar. Si fuera un combate de boxeo, los vigueses se hubieran lleva la victoria a los puntos, pero en el fútbol los goles son amores, y el Zamora marcó cuando peor lo estaba pasando, y el Coruxo no.

De salida el partido se inclinó desde el principio del lado zamorano. El equipo entrenado por David Movilla reforzó el centro del campo con Escudero y Sergio García más adelantados, y consiguieron ahogar a los vigueses. El balón le duraba muy poco a los de Michel Alonso y eso dejaba en ventaja a los jugadores del Zamora que, a pesar de esa ventaja, tampoco es que crearan demasiado peligro ante la meta defendida por Alberto.

Los jugadores del Coruxo veían cómo no eran capaces de recuperar el balón, y es que si el equipo verde no tiene el balón lo pasa muy mal, los jugadores se aceleran y todo se convierte en un caos con una complicada solución. Silva se convertía en una isla en la frontal del área zamorana y al centro del campo le costaba iniciar el juego ofensivo. Mediado el periodo se vio la luz en una jugada en la que Silva no llegó a un balón adelantado. Era algo muy simple, pero solamente esa acción invitaba a pensar que el partido podía dar un giro. Fueron dos minutos para soñar, pero duró eso, un par de minutos, puesto que el Zamora retomó las riendas del partido, aunque por fortuna no logró marcar.

En el tiempo de descanso, Michel Alonso le hizo ver a sus jugadores que había que darle un giro al partido. El técnico movió ficha con la entrada de Jairo en punto de ataque. Delantero por delantero, pero la realidad es que se vio desde el principio a otro Coruxo. El equipo de la primera parte había desaparecido y ahora eran ellos lo que presionaban la salida de balón de los jugadores del Zamora, recuperaban el esférico y comenzaban a tener mucho más presencia en el área de Villanueva.

Pero el jarro de agua fría llegó a los dieciocho minutos, cuando una inoportuna pérdida de balón en la frontal del área la recupera Juanan, que conecta un disparo ajustado al palo que pone por delante a su equipo. Se rehizo con sentido el cuadro vigués. Michel Alonso colocó a Pedro Vázquez en banda y metió a Vila en el centro del campo. El balón prácticamente no salía del área, y las primeras ocasiones de gol no tardaron en llegar. A quince minutos para la conclusión del encuentro, Antón le pone un balón a Pedro Vázquez, que dispara con mucho criterio y cuando todo el mundo cantaba el gol, apareció el guardameta del Zamora para desviar el esférico a córner.

No cabe duda de que eran los mejores minutos del Coruxo en el partido, ante un Zamora que renunció al juego ofensivo, únicamente si aparecía una contra, y reforzó el centro del campo intentando que los vigueses no jugaran tan cómodos. Las ocasiones de gol se sucedieron, y en el minuto 83 el disparo de Andriu sale fuera por muy poco y a cinco para el final, Mateo se planta solo ante Villanueva, pero su disparo sale ajustado a la cepa del poste. Varias ocasiones para, por lo menos igualar el partido, aunque el marcador no se movió.