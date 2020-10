Van der Poel gana el mano a mano con Van Aert en Flandes

Treinta y cuatro años después de la victoria de su padre, Adrie, en el Tour de Flandes, el holandés Mathieu van der Poel se alzó con la victoria, mano a mano con el belga Wout Van Aert, en la 104ª edición de la clásica belga, el último "monumento" de una temporada ciclista marcada por la pandemia.



Los dos grandes favoritos, ambos tricampeones mundiales de ciclocross, recorrieron juntos los últimos 35 kilómetros, una vez que el campeón mundial, el francés Julien Alaphilippe, sufrió una caída cuando formaba con ellos un trío de lujo en cabeza.



Van der Poel batió por centímetros a su compañero de fuga, y el noruego Alexander Kristoff (UAE), el más rápido del grupo perseguidor, se hizo con la tercera plaza.





