Iannone habla tras su sanción: "No le deseo esto a nadie"

El piloto de MotoGP Andrea Iannone lleva alejado de los circuitos un año debido a la sanción de 18 meses que le impuso la Federación Internacional de Motociclismo por la violación de las normas antidopaje al dar positivo en esteroides, el cual el piloto niega rotundamente.Desde que el 31 de marzo de 2020 se hizo pública la decisión, tanto Iannone como la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), enviaron recursos al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés), el primero para pedir que se anulara la sentencia y la AMA para que fueran 4 años de inhabilitación en vez de 18 meses.

Este jueves el TAS se reunirá para emitir un veredicto al recurso interpuesto por el piloto y Aprilia. El italiano ha hablado ante los periodistas en Milán para exponer su situación: "Este es el día más importante de mi vida, jamás hubiera esperado vivir esta situación. Hoy estoy sufriendo, pero al mismo tiempo soy más maduro y consciente. Este período me ha enseñado tanto, que en la vida todo es impredecible y difícil de calcular. Hoy en día, si escucho a la gente quejarse de cosas inútiles, les digo que aprendan a apreciar las cosas que tienen. Mi vida ha cambiado. De un día para otro me encontré incapaz de hacer lo que siempre he hecho, no por mi propia elección. No le deseo esto a nadie".Desde Valencia 2019, Iannone no ha podido volver a subirse a una moto: "Me siento secuestrado, como si me hubieran robado mi vida. Mi deber es seguir las reglas y esperar que la justicia siga su curso". A pesar de toda esta situación el italiano ha recibido diferentes ofertas: "Estoy agradecido a todas las personas que me han ofrecido algo interesante. Pero me negué a todo".