"A nivel personal, no le pido más a la vida"

Carlos Sainz (Madrid, 1962) es el mejor piloto del mundo en la historia de los rallies y un emblema del deporte nacional. Es bicampeón del Mundo (1990 y 1992) y además ha ganado tres veces el Dakar (2010, 2018 y 2020), la prueba automovilística más dura del planeta. Este año ha sido galardonado con el premio "Princesa de Asturias" de los Deportes. Hoy viaja a Oviedo.

-¿Qué supone este premio?

-Es uno de los premios más importantes de mi carrera, si no el que más. Siendo español, el premio "Princesa" es el galardón más grande que puedo recibir en mi país. Me hace mucha ilusión, sobre todo por el momento en el que llega: en una carrera deportiva larga con muchos años estando al pie del cañón.

-Debutó como piloto en 1982, casi a la vez que los Premios. ¿Cuánto ha cambiado desde entonces?

-¡Mucho! No sólo de forma de ser, también físicamente (se ríe). Cuando empecé era un niño, ahora he madurado, tengo experiencia en la vida y he perfilado mi carácter. He evolucionado mucho.

-¿El mundo de los rallies ha evolucionado también?

-Cuando debuté había bastante interés por las marcas y los rallies estaban en un buen momento a nivel nacional. Esas marcas tenían sus equipos oficiales y el Campeonato de España gozaba de muy buena salud, con grandes pilotos y equipos históricos. Realmente tenía mucha importancia en España.

-¿Ya no la tiene?

-La evolución de los rallies, y la salud del Campeonato de España, por la propia reglamentación, desgraciadamente ha ido a peor. Los campeonatos no se pueden correr con los mismos coches con los que se va a correr el Mundial. Las marcas se han desinflado y la notoriedad del campeonato ha bajado. Quizá estos últimos años no está al nivel que a todos nos gustaría.

-"El automovilismo es más tecnología que deporte", ¿qué piensa cuando escucha esa afirmación?

-Creo que se refieren más a la Fórmula 1: la gente dice que hoy en día es un campeonato de ingenieros y no de pilotos por la importancia de le aerodinámica del coche y la labor de los técnicos. Creo que los rallies son diferentes y no se pueden comparar.

-¿Ángel Nieto se hubiese merecido un premio "Princesa"?

-Seguro que sí, pero Ángel y muchos otros deportistas. La decisión del jurado es muy difícil, no debe ser fácil elegir a quien dárselo. Ángel era un candidato y podía haberlo tenido perfectamente.

-¿Qué ha aprendido la sociedad de la pandemia?

-Creo que todos hemos aprendido a dar valor a ciertas cosas que no teníamos tan presentes. La pandemia nos ha hecho reflexionar, sobre todo porque nos hemos quedado sin libertad absoluta. Lo hemos aprovechado para estar con la familia, y eso es positivo. Dábamos muchas cosas por hechas y nunca pensamos que llegaría un momento tan complicado como este.

-¿Qué puede aportar el deporte a esta crisis?

-Puede ayudar físicamente y mentalmente. El deporte siempre es un buen compañero de viaje para todos.

-¿Qué piensa cuando se oye, especialmente tras la pandemia, que el dinero que mueven los deportes de masas debería destinarse a servicios básicos como la sanidad?

-Se puede entrar en infinidad de valoraciones similares, pero yo me pregunto ¿por qué el mundo del deporte y no cualquier otra actividad en la que se gasta infinidad de dinero? Es un debate que no tiene mucho sentido.

-¿Habla mucho con Fernando Alonso?

-Cada cierto tiempo hablamos y comentamos.

-¿Cómo fue competir contra él en el Dakar?

-Fernando tiene un mérito tremendo y debe estar muy satisfecho con lo que hizo. Ha sido muy valiente en lanzarse a una disciplina que no es la suya, aunque no me sorprendió, porque le conozco bien y sé de lo que es capaz. Lo hizo genial en el Dakar y en un futuro volveremos a verlo otra vez.

-Alonso volvió a subirse ayer a un F-1, ¿qué le diría?

-Él sabe muy bien lo que quiere y cómo hacerlo. Me alegro que vuelva a la Fórmula 1 y además en Renault, que está yendo cada vez mejor y de cara al futuro pinta bien.

-¿Rally o Dakar?

-No puedo contestar. Mi vida han sido los rallies y luego decidí intentar ser el primer español en ganar el Dakar en coches: lo conseguí y disfruté muchísimo. Aunque me considero más piloto de rallies que de Dakar.

-¿Cuántas ediciones del Dakar tiene pensado correr?

-Ni idea, ni idea.

- ¿Aconseja mucho a su hijo (Carlos Sainz, piloto de Fórmula 1)?

-Cada vez menos. Tiene 25 años, sabe lo que quiere y cada vez necesita menos consejos. Si algún día quiere algo sabe dónde me tiene.

-¿Qué le queda por hacer en la vida?

-Quiero seguir disfrutando con salud de mi pasión, que es correr, y luego seguro que tendré retos por delante que me llenarán y se convertirán en el centro de mi vida profesional. A nivel personal no le pido más a la vida, soy feliz y tengo salud.