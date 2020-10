Vaquero se libera del crono

Julia Vaquero enfila la línea de meta del Trail do Trega; la misma Julia que reinó en el fondo y medio fondo español en la década de los noventa, pero a la vez otra. Esta Julia, recién cumplidos los cincuenta, aunque todavía ostenta el récord español de 5.000 desde 1996, se ha fijado diferentes prioridades: "Antes esprintaba. Fui una esclava del cronómetro. Ya no. No llevé a propósito. Aquello me quemó. A este trail vine a correr libremente". Y así es como cruza bajo la pancarta de llegada, con su mano derecha entrelazada con la de otra participante y la izquierda, en palma abierta, agitándose alegremente. Otro indicio: "Yo siempre acababa con las manos cerradas. No estaba libre del todo. Se veía lo que había detrás. Cosas psicológicas...".

Julia Vaquero ha avanzado otro paso en su proceso de reconciliación con el atletismo, que tanta gloria le granjeó y tanto dolor le infligió. En agosto se había calzado las zapatillas de entrenamiento por primera vez en doce años. Este domingo participó en su primera prueba en casi dos décadas. Ha sido en el Trail do Trega, en territorios que transita desde la infancia pero en una modalidad ajena a ella. "Ha sido una de las experiencias más impresionantes que he vivido", asegura la guardesa, novena en los 10.000 de los Juegos Olímpicos de Atlanta, que antaño se había limitado al cross en cuanto a perfiles escabrosos.

El sol dominical calienta A Guarda. Julia viste el dorsal número 1, que la organización le ha adjudicado en homenaje. "Salir primera te da ánimos. Fui de lujo al principio. Había unas escaleras de cemento y luego, el monte puro y duro", describe. Enseguida nota los años de inactividad y su todavía escaso entrenamiento: "Se vio que no había base. Necesito más gimnasio, fortalecer los abdominales para evitar que te dé el flato... Es un trabajo que me encanta".

Julia se había retirado asquerada con la competitividad malsana. Apenas un mal recuerdo en las laderas de Santa Trega. "He descubierto un mundo maravilloso, de gente sana, sin envidias, que viene a pasar el día con compañerismo. Este ambiente es otra cosa". Julia tiene que pararse a veces cuando la cuesta se empina y casi gatear en tramos recién desbrozados, donde resulta complicado afianzarse. "El terreno se fue haciendo más difícil. Los participantes se van cediendo el paso y se dan indicaciones de por dónde ir".

Coronado el punto álgido de los 14 kilómetros de trail, los corredores inician la bajada. Recorren el pico de San Francisco y el de O Facho, asomándose según los giros hacia el valle de O Rosal, la desembocadura del Miño, Portugal, el casco urbano de A Guarda... "No recordaba que teníamos un monte tan bonito. Sientes ese contraste de sensaciones: calor, frío, el ruido del mar... Miras ese paisaje tan espectacular a la vez que estás pendiente de no tropezar".

Los corredores parecen cruzarse subiendo y bajando en algunos meandros del camino. Julia coincide con Eva Piñel, que será la ganadora. "Nos perdimos en un sitio mal señalizado. Es hija de Félix, que hizo mucho por el atletismo en el Baixo Miño y sacó a David Gómez. Eva es una bella persona".

Eva se le despega. Nada inquieta a Julia, que disfruta de los rayos del sol otoñal y percibe el olor a pulpo y cocido que impregna Camposancos hacia la hora de la comida. También a eucalipto. "Era todo tan bonito. La naturaleza es inigualable. Daba escalofríos todo eso. Yo había ido a disfrutar. Me tiraban los músculos, me pinchaban. Afortunadamente aún retengo. En ese momento me vino una racha de viento y fue como si hubiese saltado en paracaídas".

Julia se para a limpiarse de tierra el calzado. Una joven pasa a su lado y le grita

- Ánimo, campeona.

Se llama Carmen. Es de Ourense. Lleva tres años compitiendo en trails. Quiere hacerse una foto con Julia al terminar y esta decide que concluyan el camino juntas. "Me alegra mucho ver que la gente todavía me quiere y me valora", agradece la olímpica. Así cruzan la meta. Habrá nuevas ocasiones, promete: "Voy a seguir con los trails, alguna popular... Quiero coger ritmo. Y también capacidad porque soy competitiva, pero para retarme a mí misma. Solo porque me gusta".