Luis Enrique: "Culpar a De Gea ya es vicio"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, exculpó a David de Gea de la acción del gol de Ucrania que provocó la derrota de España en Kiev ante Ucrania y dijo que "ya es vicio" criticar al portero madrileño.

"Siempre se puede hacer algo más pero culpar a De Gea ya es vicio. Todos podemos hacer más, yo el primero. El pastel lo comemos todos y un pequeño plato que se puede pudrir también lo comeremos entre todos", aseguró en Teledeporte.

Luis Enrique admitió la falta de pegada de la selección española pero acabó satisfecho del partido de sus jugadores. "No pasa nada por no marcar goles en dos partidos, hemos generado suficientes ocasiones de gol".

"Ha sido un partido de claro dominio con un rival replegado que cerró líneas de pase. Aun así hemos generado muchas ocasiones para finalizar, sobre todo con el desborde de Adama. Tuvimos ocasiones en la primera parte y un gol habría dado tranquilidad. En la segunda arriesgamos más y en modo pánico no controlamos las acciones de transición", analizó.

Luis Enrique felicitó a Ucrania por su triunfo en un perfil de partido que esperaba. "Cuando atacas de una manera continua a un equipo replegado que tiene arriba lo que tiene puede haber transiciones. En la primera controlamos y en la segunda no. Se hicieron más grandes y en una acción nos han pillado. Hay que felicitarles y nada más".

"Es evidente que no ha faltado nada porque hemos generado infinidad de ocasiones de gol. De estos partidos no he perdido muchos en mi carrera pero alguno de este tipo sí. No estas acertado en la finalización aunque sí en la posesión y el rival se crece en una jugada a balón parado o transición te hacen gol. Me gusta la actitud de los jugadores, su perfil y el hambre que tienen. Nos levantaremos tras la derrota, seguimos siendo líderes de grupo y nos espera una jornada muy interesante en noviembre", sentenció.