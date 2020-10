Los finales en alto serán sin público

La organización de La Vuelta, en coordinación con las autoridades sanitarias y delegaciones de gobierno de todos los territorios atravesados por el recorrido de la 75ª edición de la carrera, ha acordado aplicar una serie de restricciones en algunas salidas, metas y puertos de montaña, donde se limitará la presencia de público.



La Vuelta lamenta profundamente que la actual situación epidemiológica del país no permita que se den las condiciones oportunas para contemplar presencia de público en estos puntos. La carrera se llevará a cabo sin sus habituales acciones comerciales y publicitarias como el Parque Vuelta o la caravana para evitar cualquier aglomeración innecesaria.



El reducido grupo de organización, medios de comunicación, patrocinadores, equipos y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que se moverá con La Vuelta 20 estará sometido a estrictos de protocolos sanitarios. La organización llevará además un riguroso control de aforos en todos los espacios acotados por la carrera. El parking de equipos, un espacio que habitualmente es abierto al público para facilitar la cercanía de los aficionados con los deportistas estará totalmente cerrado este año para garantizar la protección de los deportistas y el personal de sus respectivos equipos.



Los siguientes puertos sufrirán cortes y restricciones de acceso:

PUERTO DE ARRATE

LA LAGUNA NEGRA. VINUESA

COL DU TOURMALET

PUERTO DE ORDUÑA

ALTO DE MONCALVILLO

ALTO DE LA FARRAPONA. LAGOS DE SOMIEDO

ALTO DE L'ANGLIRU

MIRADOR DE ÉZARO. DUMBRÍA

ALTO DE LA COVATILLA







