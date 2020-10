La Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple se pasa al plano virtual

Se abren las inscripciones para la VIII Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple que se celebrará por primera vez en la modalidad virtual, debido a la situación provocada por la COVID-19. El evento deportivo organizado por la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (AVEMPO) se prolongará durante una semana, iniciándose el domingo 22 de noviembre a las 0.00 horas y finalizando el siguiente domingo 29 de noviembre a las 23.59 horas.

El registro de los participantes puede realizarse hasta el 28 de noviembre de forma digital a través del portal de Laptime , empresa encargada del control técnico de la carrera.

Las actuales medidas de protección y prevención de la COVID-19 han impulsado a la asociación a reinventarse y buscar nuevas posibilidades para sacar adelante este evento deportivo, imprescindible para la sostenibilidad y funcionamiento de la entidad. La VIII Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple en formato virtual es una experiencia individual que gracias a la tecnología se podrá compartir de forma colectiva en tiempo real. Los participantes de la carrera tendrán acceso a una aplicación móvil que funcionará como chip de cronometraje. La "App" registrará el tiempo alcanzado por cada participante y lo compartirá de manera instantánea en la web de clasificaciones.

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple mantiene las modalidades competitivas de las anteriores ediciones: dos carreras de 5 y 10 kilómetros y añade una nueva "andaina" en la modalidad no competitiva; ofreciendo "andainas" de 5 y de 10 kilómetros para los que estén interesados en participar caminando.

SIN FRONTERAS NI LÍMITE DE TIEMPO

Dentro del periodo de celebración de la VIII Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple, del 22 al 29 de noviembre, los participantes pueden elegir el día, la hora y el lugar donde realizarán la prueba. Por primera vez la carrera solidaria traspasará fronteras y se podrá desarrollar fuera de Vigo, no solo en otra ciudad diferente sino también en cualquier otro país, siempre teniendo en cuenta las restricciones de movilidad específicas del lugar. Además, el cronometraje por geolocalización de la aplicación permite que no haya límite de tiempo para completar la prueba que no finaliza hasta que el participante alcance la distancia seleccionada. En la web de la carrera (http://avempo.org/eu-movome/) los interesados pueden encontrar toda la información detallada sobre la misma.

Debido a las circunstancias especiales de esta edición, los interesados en adquirir la camiseta de la carrera tendrán que indicarlo en el momento de la inscripción y no podrán adquirirla posteriormente como en las ediciones anteriores. También se ha habilitado un "Dorsal 0" para todas las personas que, sin participar en la carrera, quieran colaborar con la causa.

El evento ya era un pilar fundamental para el mantenimiento de los servicios ofrecidos por AVEMPO pero este año, debido a la reducción de ingresos a consecuencia de la situación generada por el Coronavirus, la participación social y solidaria es más importante y necesaria que nunca. Con la carrera, AVEMPO también busca difundir la labor que hace la asociación y sensibilizar a la sociedad sobre la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que afecta cada vez más a la gente joven.