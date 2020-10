El Lugo despide a Juanfran García

Cinco jornadas ha durado esta temporada Juanfran García al frente del CD Lugo, el equipo en el que obró el milagro de la salvación el curso pasado en las seis últimas citas del curso.

El conjunto gallego ha comunicado el cese del entrenador después de haber perdido cuatro de los cinco primeros partidos del campeonato, el último de ellos ante el Mallorca (0-1) ayer domingo.

El Consejo de Administración que preside Tino Saqués se ha reunido en sesión extraordinaria horas después del traspié con los baleares, el tercero consecutivo de un Lugo que solo ganó el segundo partido de la temporada, al Leganés en el Anxo Carro.

El club agradece a Juanfran García su "trabajo, implicación, y máxima profesionalidad durante la etapa en la que ha formado parte" del equipo.

Destaca el equipo lucense "el rotundo éxito que supuso la salvación en el tramo final de la pasada campaña" y le desea "los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro". Junto a Juanfran deja el club el técnico vigués Adrián Rubio, que se había unido a Juanfran en esta aventura.

Tras el partido ante el Mallorca, Juanfran fue preguntado por si le había llegado que el club tenía dudas sobre el cuerpo técnico que encabezaba.

"Me sorprende la pregunta, una porque no he oído nada y no me han trasladado nada y porque estamos en la jornada cinco. Dudo que así sea. Nosotros estamos súper tranquilos, tenemos la confianza puesta en los jugadores, son prácticamente los mismos de la temporada pasada, los conocemos bien y sabemos lo que pueden dar", señaló el técnico, ahora destituido.

Curiosamente, Juanfran cierra su etapa en el Lugo como el entrenador con mayor porcentaje de victorias en la historia del club en Segunda División (45,45 %) al haber triunfado en cinco de once partidos.

El preparador valenciano, que ha afrontado su primera experiencia como técnico en el fútbol profesional, renovó su contrato en verano semanas después de haber salvado al equipo de un descenso al que parecía condenado.

Finalizó el curso pasado invicto en seis partidos y ese cartel lo perdió en la primera cita de esta temporada ante el Fuenlabrada (2-0).

Después, ganó al Leganés (2-1), pero perdió con el Almería (0-2), el Cartagena (2-1) y el Mallorca (0-1), que se llevó los tres puntos del Anxo Carro de penalti y acabó con la etapa de Juanfran en el banquillo rojiblanco.