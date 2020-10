Lowes acecha el liderato de Marini

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) consiguió una meritoria primera victoria de la temporada 2020 al vencer el Gran Premio de Francia de Moto2 en el circuito de Le Mans, lo que también le permite acercarse al líder del campeonato en su gran premio número cien.

Junto a Lowes en el podio estuvieron el australiano Remy Gardner y el italiano Marco Bezzecchi, todos ellos con Kalex, con el español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) en la cuarta plaza, mientras que el líder del Mundial, el italiano Luca Marini (Kalex) no sumó un solo punto al acabar decimoséptimo.

La carrera de la categoría intermedia ya perdió a algunos de sus protagonistas incluso antes de empezar, pues el español Arón Canet (Speed Up), el mejor debutante de la temporada, no pudo disputar la prueba al sufrir una caída en el "warm up" en el que se dañó el dedo meñique de su mano izquierda.

Otro español, Jorge Navarro (Speed Up), no iba a tener muchas posibilidades al verse obligado a cumplir con dos vueltas largas de sanción por la caída que sufrió en entrenamientos cuando había bandera amarilla en pista.

Obligado a una constante remontada desde el principio, al final Jorge Navarro cometió un error a cinco vueltas del final que le hizo caer en la curva tres y le forzó al abandono.

Y, además, la climatología vino a jugar otra nueva mala pasada al comenzar a llover tímidamente y ser declarada la prueba en mojado, por lo que la elección de los neumáticos iba a ser decisiva.