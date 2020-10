Mallo sufre una lesión muscular y es seria duda ante el Atlético

Malas noticias para Óscar García. Si el entrenador del Celta ya andaba justo de efectivos por las lesiones en determinadas posiciones de la retaguardia, la situación se ha complicado con el percance sufrido por Hugo Mallo durante el entrenamiento vespertino que el equipo celeste celebró en las instalaciones deportivas de A Madroa.

Según informó el club vigués, el capitán céltico sufre una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha cuya gravedad está aún por conocer, pero que puede mantenerle varias semanas alejado de los terrenos de juego. En los próximos días se le realizarán pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión, pero parece sumamente difícil que Mallo esté en condiciones de vestirse de corto en el duelo contra el Atlético de Madrid tras el parón de selecciones.

El problema es que Kevin Vázquez, el otro lateral derecho del equipo, se recupera de otra lesión muscular, en este caso en el gemelo interno izquierdo, que lo va a mantener apartado de los terrenos de juego al menos durante todo el mes de octubre, con lo que Óscar García va a tener que improvisar un recambio para el costado derecho de la zaga contra los colchoneros.

Las opciones son limitadas para el técnico del Celta. Con Kevin fuera de juego, si Mallo no se recupera a tiempo, como todo parece indicar, Óscar García deberá elegir entre reconvertir a uno de sus defensas centrales o bien echar mano de Sergio Carreira, el lateral derecho del filial. El vigués ya fue convocado por el preparador celeste para los últimos compromisos ligueros contra el Barcelona y Osasuna en ausencia de Kevin, pero todavía no ha debutado con el primer equipo celeste en Primera División.

El dilema está servido, pues Aidoo ya ha ocupado la demarcación del lateral derecho en algunos partidos jugando con defensa de cuatro y Carreira, aunque no ha debutado, es no de los chicos del filial con más opciones de llegar al primer equipo y Óscar García ha demostrado que no tiene reparos en conceder oportunidades a los chicos de la cantera, si el jugador le convence y la situación lo justifica.

En todo caso, la última sesión de entrenamiento semanal -el equipo se entrenó también en turno de mañana y disfrutará del fin de semana libre por el parón de selecciones - ha resultado dramática para el conjunto celeste, que ve desguarnecida una posición clave de la defensa en vísperas de la visita del conjunto colchonero.

El parte de enfermería celeste se completa con las lesiones de larga duración de los porteros Sergio Álvarez y Rubén Blanco, sin fecha de reaparición, y la rotura muscular del lateral zurdo David Juncà, duda para el choque, aunque en este caso Óscar García dispone de Lucas Olaza y el canterano José Fontán para ocupar esta demarcación.