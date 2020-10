Rubén Fernández y Yago Martínez, junto a Prado en Madrid

Aunque sea en un contexto atípico, por fin, el mejor motocross del mundo aterriza en Madrid. Este fin de semana se celebrará la duodécima prueba del MXGP en el nuevo circuito creado junto al centro comercial intu Xanadú, en la localidad madrileña de Arroyomolinos.



Los mejores pilotos de motocross del mundo se medirán en un Gran Premio que ha llegado a la Comunidad de Madrid para quedarse. El sábado, tras los entrenamientos libres y cronometrados se disputarán las categorías EMX125 y EMX250, mientras que el domingo será el turno de las dos mangas de las categorías superiores MXGP y MX2.







Entre las cuatro categorías convocadas participarán un total de 23 pilotos españoles entre los que se encuentra el campeón del mundo, Jorge Prado. El lucense es actualmente la referencia del motocross en nuestro país y llega a Madrid con muchas ganas de buscar la victoria en casa.





Preparado para viajar a la Comunidad de Madrid para disfrutar de nuestro Gran Premio @mxgpspain. Me hubiera gustado teneros allí pero por responsabilidad es mejor esperar unos meses. De momento disfrutad de estas bonitas imágenes.

I can't wait for... #MXGPMadridRegion pic.twitter.com/2FeU6iDKLJ