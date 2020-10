Pablo Carreño cae ante Djokovic tras "asustarle" en el primer set

El español Pablo Carreño puso fin a su andadura en Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, después de caer ante el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, en cuatro sets por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4.

El de Gijón y el de Belgrado se veían las caras prácticamente un mes después de que el asturiano se metiese en cuartos de final del US Open por la descalificación del balcánico por dar un pelotazo involuntario a un juez de línea. Entonces, estaba plantando 'batalla' al ganador de 17 'grandes' y, ahora ya en un partido no interrumpido, lo volvió a hacer, pero no fue suficiente para batir a un rival que fue de menos a más aunque Carreño le llevó al máximo.

'Nole' saltó a la pista con una protección en su zona cervical y las imágenes de televisión de la atención médica que tuvo que recibir antes del encuentro hicieron pensar que no estaba a su mejor nivel. La primera manga, pese al gran nivel del español, pareció ratificarlo, pero a partir de ahí fue elevando su tenis y pese a que el gijonés jugó un muy buen partido, no pudo cerrarle el paso.