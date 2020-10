El Kaleido renuncia a la División de Honor Plata

Tiempos complicados para el deporte. El Kaleido Universidade de Vigo, abanderado del rugby en la ciudad de Vigo y en Galicia, tomó la decisión de renunciar a su plaza en la División de Honor Plata.

El club vigués notificó ayer a la Federación Española su decisión de competir en la segunda categoría nacional esta temporada.

El Kaleido Universidade de Vigo justifica su postura en base a la posición que ha tomado la plantilla ante la pandemia que sufrimos debido al Covid. El Vigo Rugby Club insisten en que son un club de carácter amateur que ha "afrontado y resuelto" los diferentes contratiempos que le ha planteado la pandemia. Pero la situación cambia a la hora de referirse al equipo senior que pese a la categoría que ocupan no dejan de ser un conjunto amateur. Desde el club insisten en que "la mayoría de estos jugadores han decidido no poner en riesgo su salud, su situación laboral, y la salud de la gente con la que conviven, decidiendo no iniciar la competición y por lo tanto imposibilitando el inicio de liga. Como club entendemos y compartimos la decisión".

Desde el club vigués se observa con preocupación el desarrollo de la pandemia en España y se considera que el calendario aprobado por la Federación Española resulta precipitado y que en esas condiciones lo más sensato es ser prudentes y esperar a que la situación ofrezca mayores garantías.

El Kaleido Universidade de Vigo ha propuesto a la Federación Española de Rugby que su plaza vaya a parar a manos de otro equipo gallego, el Club Rugby Ferrol, que ha presentado su solicitud. La intención de los vigueses es que esta medida ayude a crecer el rugby en Galicia y por eso han pedido que la plaza sea para el cuadro departamental.

Los responsables del club no quieren ver esta renuncia, forzada por la pandemia, como un revés importante para el club sino como un paso atrás "para ganar impulso, seguir disfrutando del rugby, crecer como club y volver pronto a una categoría nacional en las que llevan casi veinte años jugando". El club vigués se siente plenamente respaldado por sus aficionados en una decisión que están seguros les hará más fuertes de cara al futuro.