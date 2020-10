Nadal disputa hoy su partido 100 en París

Rafael Nadal jugará hoy su partido número 100 en Roland Garros, una cifra estratosférica que adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta que desde su llegada en 2005 solo ha perdido dos veces (Soderling, 2009 y Djokovic, 2015).

Nadie en la historia del torneo se acerca a esa cifra y, de los que siguen, Roger Federer está en 87 (de ellos, 17 derrotas) mientras que Novak Djokovic apuntó ayer el 86 (14 derrotas) tras vencer al ruso Karen Khachanov por 6-4, 6-3 y 6-3, rival ya de consideración, para acceder a los cuartos de final sin ceder un set y solo 25 juegos.

"No es tan fácil llegar a cuartos en un Grand Slam, ahora os lo parece pero con el tiempo veréis que no", dijo Nadal a los periodistas tras lograrlo por 14ª vez en Roland Garros. Hoy Nadal se enfrentará a un larguirucho y delgado tenista italiano, Jannik Sinner (75º mundial), nacido hace 19 años .

Las cifras son abrumadoras para cualquiera. Paula Badosa se quedó ayer a las puertas de conseguirlo por primera vez. La tenista catalana desperdició una gran oportunidad al caer con la alemana Laura Siegemund (7-5, 6-2). Y no pudo ocultar su enorme decepción.

"Me voy fastidiada. Si lo miro fríamente, he hecho muy buen torneo, pero soy muy competitiva y perder así, sin poder hacer mi juego, no me gusta", valoraba tras la derrota, en un partido en el que dispuso de un 5-3 a favor en el primer set pero en el que fue de más a menos. Unas molestias lumbares tampoco le ayudaron.