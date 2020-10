Nadal se da otro paseo en París

Frío, lluvia, pistas pesadas, pelotas nuevas son las condiciones del otoñal Roland Garros, pero por si faltaba algo, ayer apareció un temporal de viento con rachas de hasta 56,4 km/h para poner a prueba a cualquiera. Para poner a prueba a muchos. Un vendaval que se llevó a Alexander Zverev y Simona Halep y a punto estuvo de hacerlo horas después, ya sin viento, con Dominic Thiem.

"Hacía mucho viento y la arena se levantaba todo el rato, las condiciones no eran las mejores", destacaba Nadal que, pese a eso, se dio un paseo por su pista preferida para acabar con las ilusiones de Sebastian Korda (6-1, 6-1, 6-2).

Nadal parece cada vez más adaptado a las condiciones de este inédito Roland Garros que, insistió, "no son las mejores para mí". En la pista no se notó ante un Korda desarbolado en una pista sobre la que su padre, Peter, le debió explicar mil batallas de cuando alcanzó la final en 1992 ante Jim Courier. Ayer le tocó soportar al dueño de la casa.

Pagó el precio. En la hora y 55 minutos que estuvo, solo pudo ganar cuatro juegos y se marchó con la sensación de haber recibido una lección. "Es normal cometer errores cuando eres joven. Hoy no era fácil jugar. Es un buen jugador" le regaló los oídos Nadal.

El 12 veces campeón estaba feliz por su clasificación a cuartos sin perder un set. "Mis sensaciones van a mejor cada día", valoró. Nadal sabe que tras una semana plácida "el torneo se complica de verdad" pero se siente "listo para lo que viene".

Ayer hubo un temporal de viento pero también Nadal vio por primera vez rayos de sol. Aunque eso, con el techo de la central, provoca sol y sombra en la pista, "algo nuevo a lo que también habrá que acostumbrarse", advirtió. Nadal se siente preparado para el reto de morder la Copa de los Mosqueteros el próximo domingo. "No fallaré en mi actitud. Quiero ser positivo", explicó.

No se dio esas oportunidades Zverev quien, teóricamente, debía ser rival de Nadal en cuartos. El finalista del Abierto de Estados Unidos se despidió de París ante la joven promesa italiana, cada vez más realidad, Jannik Sinner (75 mundial), que le derrotó por 6-3, 6-3, 4-6 y 6-3. "Estoy enfermo. Realmente no puedo respirar. Anoche estuve con fiebre. No debí haber jugado", comentó el alemán, que no quiso responder a cuándo se había hecho el último test de Covid

Nadal se cruzará el próximo martes con otro tenista más acostumbrado a jugar challengers que no grandes torneos. "Sinner está dando pasos muy grandes cada semana y será un rival de máximo nivel, por algo está en cuartos", advirtió Nadal, siempre prudente, para marcharse de vuelta al hotel "feliz".

No se marchó tan contento Dominic Thiem, que necesitó cinco sets (6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3) para superar tras dos horas y 32 minutos a la revelación francesa Hugo Gaston (239 mundial), en un partido más trabajado ante un rival apoyado por el millar de personas que tienen acceso en Roland Garros cada día y que confiaban en el milagro de ese tenista de 20 años, de Toulouse, que la ronda anterior eliminó a Wawrinka.

Hoy le tocará el turno a Pablo Carreño ante el alemán Daniel Altmeir (186 mundial) que en la anterior ronda se deshizo del italiano Matteo Berretini (7 mundial) y, en el torneo femenino, en octavos, Paula Badosa se enfrentará a la alemana Laura Siegemund.