Echegoyen finaliza quinta en el Europeo

Attersee, Austria, ha sido el escenario del Campeonato de Europa de 49er, 49er FX y Nacra 17, en el que España ha contado con cuatro equipos, entre los que los miembros del equipo olímpico Támara Echegoyen y Paula Barceló en 49er FX y Tara Pacheco y Florian Trittel en Nacra 17 se llevan los mejores resultados con un quinto y un séptimo puestos en sus respectivas clases. Los hermanos Federico y Arturo Alonso, del equipo nacional de vela, son 12º en 49er, mientras que la tripulación de Nacra 17 formada por Nicolás Martín y Eloisa Santacreu, del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, finalizan en el puesto 25.



La última jornada comenzó con los primeros rayos de sol, en un intento del comité por celebrar las máximas pruebas posibles, tras un campeonato marcado por el viento débil e inestable que, además de una jornada en blanco, dejó otras dos bajo mínimos.





5th at the European Championship ??



Huge thanks to all the people who made possible @forwardwip_euros2020

We felt like home!



It's time for coming back home! ???? @equipomovistar @RFEV_Vela @RenaultLlucmajo #hellyhansen @MurimarSeguros #feelingocean pic.twitter.com/z6ft5FPblw