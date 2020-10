Zidane apela al "corazón" de su plantilla ante las adversidades físicas

Con los dos laterales derechos lesionados en dos días, mientras Achraf golea con el Inter, Zidane no se escudó en excusas, pero tuvo que recurrir en la previa de visitar al Levante a los intangibles de su equipo para resolver las dudas que deja el equipo en el juego, la semana en la que también se ha lesionado Kroos y sin el estreno de Hazard por otro problema muscular: "Mi plantilla tiene mucho talento, pero no me olvido de que tiene mucho corazón, muchísimo. Hay veces que hay dificultades, pero nosotros sabemos que podemos sacar las cosas adelante. Lo nuestro es unirnos y seguir", dijo el francés. Ayer, antes del entrenamiento, Odriozola se unió a la lista de bajas del Madrid con una lesión en el gemelo. Todas las lesiones llegan en mal momento, pero la del lateral vasco ha sido cuando tenía la oportunidad de jugar más de un partido seguido.