Advertencia de Koeman a Dembélé antes de recibir al Sevilla

Si Ousmane Dembélé se queda en el Camp Nou no lo tiene fácil. Nada fácil. Pero todo dependerá de él. De momento, el delantero francés, el tercer fichaje más caro de la historia del Barça, no se ha dirigido al despacho de Ronald Koeman para decirle que se quiere ir. Se agotan las horas finales del mercado de fichajes, que se cierra este lunes, y el técnico holandés aún sigue esperando el nueve que no llega (Depay es y era su candidato) y el defensa que necesita (Eric García) ya que, como recordó el técnico, va "justito de centrales porque solo tengo a tres o cuatro".

Pero en el ataque le sobran recursos a Koeman, por mucho que necesite ese delantero centro que no aterriza. "Hay mucha competencia arriba. Y mucha calidad arriba" recordó el técnico, que espera prolongar ante el Sevilla su buen inicio.