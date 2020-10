Dos derbis para empezar de cero

Derbi en el Pabellón do Loureiro y poco se habla del aspecto deportivo. AD Carballal y SAR Rodavigo se enfrentan en la segunda jornada de Liga, en un duelo que en cualquier otra temporada tendría mucho interés y rivalidad, pero que en esta ocasión queda enturbiado por todo lo sucedido en los despachos durante la semana.

El conjunto local llega al choque con -2 puntos, después de la sanción del Comité de Competición de la RFEBM por no haber viajado en la primera jornada a Lanzarote. Y el temporal que azotó al conjunto vigués afecta a todos, aunque el entrenador Javier Castro asegura estar "muy contento con las chicas, puesto que todo esto hizo que nos uniésemos y nos implicásemos más". Pero eso no significa que no haya problemas: "Se juntan varios aspectos: La sanción, no haber jugado ni un amistoso, haber tenido pocas sesiones de pista. Esta semana sin ir más lejos sólo tuvimos un día pista e igual no tenemos más... Iremos a jugar el partido, a lucharlo como siempre hemos hecho, pero sobre todo a disfrutarlo después de todo lo que hemos pasado y de tantos meses sin jugar", manifestó Castro. No podrá contar ni con la pivote Daniela Carranza (lesionada) ni con Yaiza Alonso (con la selección juvenil).

Por su parte, el preparador de la SAR, Elisardo González, quiso expresar su apoyo al conjunto vigués que "viene de ser sancionado injustamente por la RFEBM". Destacó del Carballal que "es un equipo joven como el nuestro, pero el no haber disputado partidos amistosos es un problema a la hora de empezar la competición. Es un equipo al que tenemos mucho respeto y seguro que será muy competitivo en la cancha". La SAR tiene las dudas de Xeily y Noelia para el choque.

CdeC Lavadores-Asmubal Meaño

Otro derbi gallego. El CdeC Lavadores recibirá esta tarde (18:00 horas) al Asmubal Meaño, un equipo recién ascendido pero que llega con la fuerza que dan dos puntos en la primera jornada liguera. Por el contrario, las viguesas, como el Carballal, han sufrido una sanción y parten con -2 puntos.

Anxo Otero, entrenador del CdeC, aseguró que "tenemos ganas de empezar, pero llegamos muy justos de preparación, porque no teníamos pabellones en Vigo para entrenar. Parece que casi estamos arrancando la pretemporada, pero las chicas están trabajando bien". Para este choque no podrá contra con Lara Docampo y destacó que la clave estará en "estar muy fuertes en defensa, porque ellas tienen jugadoras desequilibrantes en el uno contra uno".

Del Meaño destacó que "mantiene el bloque del año pasado, justo al revés que nosotras, lo cual es una ventaja en estas circunstancias. Además, lleva más tiempo de preparación y ya han jugado un partido de Liga. Para nosotros va a ser la primera prueba que tengamos".

Rubensa P.-Lanzarpte Zonzamas

Primer partido de la presente temporada para el Rubensa BM Porriño en casa. Recibe al Lanzarote Zonzamás, uno de los equipos predestinados a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria.

Abel Estévez sólo tiene la baja de Aitana Santomé, que está concentrada con la selección española júnior. Las porriñesas afrontan el choque con confianza, a pesar de la derrota sufrida en Tenerife la semana pasada, porque las sensaciones fueron buenas y sólo les falta ritmo de competición, después de una pretemporada tan atípica. El técnico del Porriño piensa que la clave estará en que "nuestra defensa funcione y tengamos oportunidades de lograr goles al contragolpe". Del Zonzamás destacó su juego ofensivo alegre y una primera línea con gran capacidad en el uno contra uno.