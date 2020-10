Bekele renuncia al maratón de Londres por una lesión

El atleta Kenenisa Bekele se perderá el Maratón de Londres que se celebrará este domingo por una lesión en el gemelo.

"Estoy muy decepcionado", dijo el atleta etíope en un comunicado. "He tenido una pequeña lesión en el gemelo izquierdo, después de dos sesiones de entrenamiento demasiado juntas. Pensaba que llegaría a tiempo a la carrera, pero hoy hemos visto que es peor de lo que esperábamos y no podré correr", añadió. De este modo, Bekele, que se quedó a dos segundos del récord mundial de maratón el año pasado, no podrá enfrentarse en Londres con el otro favorito de la carrera, Eliud Kipchoge en busca del récord del mundo.