Músculos con ADN vigués en la NBA

Handy Gym, la máquina de entrenamiento de menos de 1 kg. que permite realizar más de 200 ejercicios -desarrollada en Vigo-, ya está siendo utilizada por varios equipos de EE.UU, entre ellos, los Washington Wizards de la NBA, que actualmente se encuentran entrenando con ella. Los Astros de Houston de la MBL, los Jacksonville Jaguars de la NFL o los Men´s Eagles de Rugby en USA son otros de los ejemplos que se suman a la lista de usuarios que demandan una solución única hasta ahora desconocida, para entrenar en cualquier parte.



La marca viguesa, que ya se comercializa en todo el mundo, ha recibido más de 100 ofrecimientos de profesionales de diversas ramas del deporte de élite, fisioterapeutas o entrenadores del sector, para formar parte de una comunidad de entrenamiento única; conformada causalmente por esta herramienta y su aplicación móvil, bajo el lema: "wherever you want, whenever you want"; que apela a derribar barreras y superar los límites de un mundo actual, lleno de restricciones.



Desde el mismísimo Bronx de Nueva York, del continente asiático con la Selección Rusa de fútbol, o a través de las redes sociales de la propia campeona mundial de Kárate femenino, -en modalidad Kata- Sandra Sánchez, entre otros canales; muchos usuarios de Handy Gym muestran la

versatilidad de este equipo.





Profesionales del deporte que ya están construyendo lo que se ha convertido en un movimiento y proyecto global. Hoy mismo, se ha sumado al interés por este equipo de entrenamiento el preparador físico de Marc Márquez y una base de California de la US Army, que ya ha adquirido una gran cantidad de máquinas.Handy Gym fue lanzado hace un año, en julio de 2019, presentándose como el gimnasio portátil más pequeño del mundo. Ideado en Vigo y fabricado íntegramente en Galicia por la empresa Global Traktus, tuvo su impulso gracias a la plataforma de crowfunding Kickstarter y la comunidad de inversores del Círculo de Empresarios de Galicia, Redinvest."Me parece excepcional que un aparato tan pequeño y ligero pueda generar tanta carga, sobre todo en la fase excéntrica. Además de ser un gran acierto la posibilidad de ver de forma instantánea en el móvil esa carga que se está ofreciendo. Es clave" - apuntaJuan Carlos del Carmen, gerente de Zentro.8 en Vigo.Por su parte, Iván Alonso Lage, profesional del piragüismo desde hace 26 temporadas añade: - "Handy Gym me permite alcanzar una gran similitud en estilo de ejercicios específicos para mi disciplina , se trabajan mejor esos aspectos técnicos con Handy que en un gimnasio común".