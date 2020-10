Como la mayoría de animales

"Los talones de un canguro que es también bípedo, están elevados cuando corren. Sucede igual con las patas de atrás de los cuadrúpedos. Prácticamente todos los animales de la Tierra corren sin apoyar el talón", argumenta Beneyto, que asegura que calzarse sus zapatillas es "como colocarse un guante en las manos".

Media un largo camino, sin embargo, entre aquella iluminada observacion y el producto actual. El prototipo lo confeccionó Beneyto una tarde de 2013, tijereteando unas zapatillas convencionales. Las cortó en un punto estratégico, que permitía la movilidad del tobillo. Llegaron después los análisis rigurosos, en la Sheffield Hallam University británica, comparando su creación con las minimalistas Five Fingers de Vibram en diecisiete sujetos. "Los resultados fueron muy buenos".

"Yo no soy fabricante sino entrenador. Intenté vender la idea a las grandes marcas. Choqué con la filosofía de todas", lamenta. "En el talón venden gel, aire... De repente, yo rompía todos los esquemas". No le quedó más remedio que convertirse en empresario. Aprovechó la industria zapatera de su Alicante natal: la media suela y el piso, en Elche; el upper y la restante estructura superior, en Benejúzar. "Pero no ha sido fácil. Ya casi todo el mundo fabrica en China. Se hicieron muchas zapatillas hasta que conseguimos sacar el modelo. Ahora estamos en el segundo. Vamos cogiendo experiencia".

Las FBR, siete años después de aquella epifanía, siguen fuera de los grandes canales comerciales, aunque su secreto se susurra cada vez más: "Vamos poco a poco. Yo no estoy becado. Tengo mis limitaciones, con el sueldo normal de un entrenador. El boca a boca es el que está haciendo camino. La gente las prueba y le gustan, como sucede con Julia. Yo no pretendía nada comercial. Ha sido ella la que ha querido que se sepa. Una sinergia muy positiva para las dos partes".