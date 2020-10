Nadal, cauto pese a volar a tercera ronda

Demasiada diferencia: 480 partidos para Nadal en tierra y 10 para Mackenzie McDonald. Y el resultado lo reafirmó. Una hora y 40 minutos necesitó el 12 veces campeón del torneo para deshacerse por 6-1, 6-0 y 6-3 con contundencia de un rival, número 236 mundial, que se daba por satisfecho por jugar en la central Phllippe Chatrier ante el dueño de la remozada pista. Nadal sumó la victoria 97 desde su debut en 2005. Solo ha perdido dos partidos (ante Soderling, en 2009, y Djokovic, en 2015). "Hoy no hacía tanto frío -19 grados- y he sentido la bola mejor, pero debo seguir mejorando. No es fácil. Solo he jugado cinco partidos en seis meses", valoró.

Pasó a tercera ronda Pedro Martínez, que venció a Mihail Kukushkin (6-3, 6-1, 6-0). El tenista valenciano, de 23 años y 105 mundial, viene de la previa.

Las sorpresas llegaron con la retirada de Serena Williams y la eliminación de Azarenka. La estadounidense se retiró por una lesión en el tendón de Aquiles. "No podía casi andar", explicó. Azarenka fue eliminada por la eslovaca Schmiedlova (161 mundial) por un doble 6-2.