Pola, operado con éxito de su lesión de rodilla

El vigués Adrián Alonso, 'Pola', ha sido operado con éxito de la rotura del menisco interno de su rodilla derecha en la Clínica Cemtro, donde ha sido intervenido por el doctor Pedro Guillén, Jefe de Traumatología de Clínica CEMTRO, y la por la doctora Isabel Guillén, Jefa de la Unidad de Cartílago de Clínica CEMTRO.



"Sobre una rodilla multioperada previamente de menisco externo y con plastica del Ligamento Cruzado Anterior, hemos realizado una meniscectomía parcial interna, es decir, hemos quitado algo de menisco interno porque no era suturable", indicó el doctor Pedro Guillén tras la intervención.



Pola se lesionó durante el último de la pretemporada del Movistar Inter ante el Valdepeñas. Sufre la rotura del menisco interno de la rodilla derecha. No es el primer contratiempo de gravedad que tiene que afrontar el capitán del Inter. Ya fue intervenido del menisco de su articulación derecha en 2019. Y en enero de 2009 y en enero de 2012 se rompió los cruzados de cada rodilla. "No tardaréis en verme por aquí de nuevo", anunciaba el vigués en sus redes sociales nada más conocerse el alcance de su lesión.





PARTE MÉDICO??| @Pola7Futsal intervenido de menisco interno ha sido operado con éxito en la @ClinicaCEMTRO



???Dr.Pedro Guillén "La cirugía ha consistido en una meniscectomía parcial interna"



??Pronto os informaremos de su evolución??#SiempreContigo CAPITÁN?? pic.twitter.com/VfNjY7LoEt — Movistar Inter FS (@InterMovistar) September 29, 2020