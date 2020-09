"Los equipos gallegos no desafían a nadie"

Los presidentes de las Federaciones Territoriales de balonmano participaron ayer en la primera reunión del Consejo Asesor de la Real Federación Española de Balonmano en la que es la tercera legislatura de Francisco V. Blázquez como presidente. Sobre la mesa de dicha reunión, que se realizó de manera telemática, un tema candente: la sanción a Lavadores y Carballal, de División de Honor Femenina, que no se presentaron a disputar sus respectivos encuentros en Lanzarote y Camargo. Ambos equipos habían solicitado a la Española el aplazamiento de sus partidos al tener a varias jugadoras de sus plantillas con síntomas, una petición que les fue denegada ya que su protocolo establece que tiene que haber seis positivos para suspender el encuentro.

Carballal y Lavadores han perdido los puntos en juego y se enfrentan a una sanción que se espera que mañana dé a conocer Competición. "Desde la Española han considerado que sus motivos no eran argumentados, entonces tendrán una sanción económica y deportiva", se lamenta el presidente de la Gallega, Bruno López. "Nosotros estamos con los clubes al cien por cien. No están desafiando a nadie. Están pidiendo información y garantías", indica. "Entendemos la postura de los clubes gallegos; tenían argumentos más que de sobra para no viajar y no entendemos que la primera jornada, con toda la indefensión que tienen en este momento, haya una sanción. Está claro que hay algo que no funciona", dice Bruno López. Pese a que les queda el recurso de acudir a Apelación, Bruno López considera que Lavadores y Carballal han actuado correctamente: "Sería una irresponsabilidad salir si hay gente con síntomas".

En este sentido, durante la reunión telemática de ayer, López apunta que "hemos dejado claro que tiene que haber alguna medida de protección para el Covid ya sean test, mascarillas... Y se está valorando", subraya. Esta semana volverán a reunirse con la intención de unificar criterios entre las distintas Territoriales. "Esta semana ha sido caótica, la gente venía y no sabía que tenía que hacerse test, quién los paga, quien se los hace y así estábamos el viernes a las once de la noche cuando empezaba la liga el sábado", expone.

"El protocolo que hay a nivel nacional es infinito. Deja las puertas abiertas a todo", advierte el dirigente, que subraya que esta jornada ha habido hasta diez partidos aplazados en competiciones nacionales.