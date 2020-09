Sárdoma y Valladares debutan en casa y la UD Mos descansa en la primera jornada

La RFEF ha anunciado el calendario del fútbol femenino de Primera Nacional, categoría en la que el Sárdoma CF competirá por décima temporada consecutiva, tercera en fila para el CD Valladares.



El 18 de octubre arranca la competición con los dos equipos vigueses como anfitriones y el ascendido y debutante UD Mos descansando, al ser grupo impar. Las sardomistas de David Ferreiro jugarán en As Relfas contra el Victoria CF coruñés, mientras que el Valladares de Jacobo Lorenzo se medirá en A Gándara al Victoria CF santiagués, tercer clasificado el año pasado de la inconclusa liga.



El campeonato liguero permitirá a cada equipo disputar ocho partidos en lo que queda de año, siempre que la pandemia lo permita. En octubre habrá dos jornadas, la de 18 y la del 25, esta con dos partidos que ofrecen su aquel: el Umia del vigués Edu González, con su fichaje estrella (Natalia Sánchez, de pasado en El Olivo), recibirá al Sárdoma y el Mos debutará en As Baloutas contra el Valladares. Después, un parón y tres jornadas en noviembre y otras tantas en diciembre, finalizando el día 20.





Fútbol Femenino - Liga Nacional. #RFEF ??



Nuestro equipo Femenino A formará parte del Grupo 1 - Sub Grupo 1 A, de la Liga Nacional junto a otros 8 equipos gallegos, según criterios de proximidad geográfica.



?? La competición tiene fecha de inicio el día 18 de Octubre de 2020. pic.twitter.com/skA4QJhEHn — Sardoma C.F. (@SardomaCdF) September 18, 2020

Fechas en rojo hay varias: el favorito Interrías jugará en As Relfas en la tercera semana de competición (8 de noviembre), el derbi vigués será el 6 de diciembre en A Gándara, pero una jornada antes (22 de noviembre) las ex sardomistas del Mos saltarán al césped de As Relfas. Es decir, con parón de por medio, el Sárdoma tiene dos duelos seguidos de alta tensión.Además, la UD Mos se medirá al Interrías en As Baloutas para despedir el año (20 de diciembre, jornada 8). El Valladares no verá al favorito al ascenso hasta enero, y será en calidad de visitante.Esta primera fase de la Liga concluirá el 21 de marzo con la decimoctava jornada. Viajes Interrías (Portonovo), Victoria FC (Santiago), Deportivo Abanca B (A Coruña), CD Valladares, Victoria CF (A Coruña), Sárdoma CF, Umia CF, Atlético Arousana y UD Mos, este recién ascendido, competirán por los tres primeros puestos. Los demás se irán, con los puntos acumulados, a la fase de permanencia y descenso.