Una sanción deja a Jorge Prado sin la victoria en Lombardía

Una sanción le impidió al piloto lucense Jorge Prado llevarse el Gran Premio de Lombardía en la clase reina del motocross, que sería su segunda victoria en un gran premio del campeonato del mundo en la categoría reina. Sobre la arena logró dos segundos puestos y un total de 44 puntos en el circuito de Mantova, pero las posteriores penalizaciones, por saltar con bandera amarilla, mandaron al de KTM al cuarto puesto de la segunda carrera y al tercero del global del GP.



"Tras proclamarme ganador y al finalizar la rueda de prensa, un miembro de la FIM me comunica personalmente que me han sancionado con dos posiciones y 4 puntos por saltar con bandera amarilla", quiso explicar el piloto en sus redes sociales. "Con dicha sancio?n, el resultado final segui?a siendo el mismo, aunque, debido a lo que cuesta ganar y que cada punto cuenta me dirigi? a la FIM para explicarles mi situacio?n. Entiendo que en televisio?n se aprecie la bandera, pero les comento que desde mi posicio?n tengo un a?ngulo muerto. Solo hay un marshal a la derecha en lugar de a ambos lados. Esta apreciacio?n la hago porque hay dos carreras ma?s por delante y lo que pretendo es que tengamos mayor visibilidad para poder reaccionar a tiempo", prosigue.



"Mi sorpresa se acentu?a cuando aproximadamente 1 hora y media despue?s, me comunica un miembro de mi equipo que penalizan a otro piloto y se vuelve a modificar todo, quedando yo en 3 posicio?n. Por si tanto cambio no hubiese sido suficiente, nos piden adema?s, volver a repetir el podio. Hecho que imagino que es la primera vez que sucede (y espero que sea la u?ltima)", afirma.



El piloto ha encajado la sanción de la mejor forma posible, pero ha querido dejar claro que lo que más le importa es la seguridad: "Lo verdaderamente importante no es hacer primero o tercero sino que nos jugamos la vida. La seguridad es lo principal, y si todos los pilotos sancionados hemos dicho que no vimos la bandera, la FIM deberi?a tomar medidas".



Aún así el lucense ya es cuarto de la general y además recortó la distancia con el liderato del Mundial, que ahora pasa a Tim Gajser.







En las mangas de la clase MX2 saltó la sorpresa porque el líder Tom Vialle se hundió en la clasificación de la segunda manga, después de haber ganado la primera. Eso facilitó la primera victoria del año para el danés Thomas Kjer Olsen, por delante de su compañero en Huqsvarna Jed Beaton y del británico Ben Watson. A pesar de ello, Vialle aumentó su ventaja en el campeonato sobre Jago Geerts que tuvo un día aciago con varias caídas. El único español participante, el vigués Rubén Fernández, no pudo pasar del puesto 13º en la primera manga y tuvo que abandonar en la segunda tras una caída.La siguiente carrera del campeonato será el próximo miércoles en este mismo circuito de Mantova.