La FIA frena a Lewis Hamilton

Valtteri Bottas le aguó la fiesta a Lewis Hamilton y consiguió en Sochi su segunda victoria de la temporada, la novena de su carrera deportiva, y aprovechó los problemas del inglés, que solo pudo ser tercero. Un brillante Max Verstappen acabó segundo en una carrera que finalizó en la primera curva para Carlos Sainz, que se estrelló contra el muro cuando negociaba el eslalon de la escapatoria.

Hamilton tendrá que esperar para igualar el récord de victorias de Michael Schumacher después de aguantar los envites de la salida, pero sus opciones se esfumaron cuando fue sancionado por los comisarios de la FIA con una doble sanción de 10 segundos (5+5) por practicar en dos ocasiones la salida en la vuelta de formación de parrilla en lugares expresamente prohibidos.

El GP de Rusia sigue siendo territorio abonado para Mercedes, que ha ganado las siete ediciones que se han disputado en Sochi. Bottas ya consiguió la victoria aquí en el 2017, su primera victoria en la F1. El finés ya había ganado esta año la carrera inaugural, que se disputó en Austria.

Bottas trató de sorprender a Hamilton cuando se apagaron los semáforos, cogiéndole el rebufo en una larga recta de 1 km, pero no pudo adelantarle y se situó a su estela, esperando una oportunidad, que le llegó antes de lo esperado. La doble sanción al inglés le permitió pasar a liderar la carrera cuando Lewis se detuvo en boxes y desde entonces mantuvo un ritmo que le permitió mantenerse líder cuando se paró en la vuelta 27 de las 53 programadas. Con más velocidad que Verstappen, que cubrió sus espaldas a lo lejos, al final vivió una carrera bastante tranquila, ganando incluso el punto extra de la vuelta rápida en el penúltimo giro.

La carrera empezó con sobresalto a raíz de un espectacular accidente de Sainz, que se salió a final de recta, chocando contra el muro cuando iba a retomar la pista desde la escapatoria, lo que forzó la salida del coche de seguridad. En la misma vuelta, un toque de Charles Leclerc a Lance Stroll provocó el trompo del canadiense, que también se estrelló contra el muro. La carrera se relanzó en la vuelta 6.

Hamilton no pudo igualar el récord de 91 victorias de Michael Schumacher, pero en Sochi sí cayó uno de los récords históricos de la F-1. Kimi Raikkonen igualó a Rubens Barrichello (323) como el piloto con más grandes premios disputados. El tercer piloto en esa lista es Fernando Alonso (312), que regresará a la categoría en el 2021.

"Estoy seguro de que nadie ha tenido dos sanciones de cinco segundos por algo tan ridículo antes", señaló el piloto británico en declaraciones posteriores a la carrera recogidas por 'Motorsport.com'.

El piloto inglés se mostró sorprendido por esa sanción, que le obligó a parar durante 10 segundos en talleres antes de cambiar su neumáticos cuando iba primero. "No puse a nadie en peligro, he hecho esto en un millón de circuitos durante los años y nunca he sido cuestionado por ello. Pero es lo que es", añadió Hamilton.