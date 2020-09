Hamilton: "Creo que nadie ha recibido dos sanciones por algo tan ridículo"

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó tercero el Gran Premio de Rusia tras recibir dos sanciones de 5 segundos por ensayar las arrancadas en la calle de garajes mientras estaba el coche de seguridad, aseguró que "nadie" ha recibido sanción "por algo tan ridículo".

"Estoy seguro de que nadie ha tenido dos sanciones de cinco segundos por algo tan ridículo antes", señaló el piloto británico en declaraciones posteriores a la carrera recogidas por 'Motorsport.com'.

El piloto inglés se mostró sorprendido por esa sanción, que le obligó a parar durante 10 segundos en talleres antes de cambiar su neumáticos cuando iba primero, de manera que se reincorporó a la carrera undécimo y fue progresando hasta el tercer lugar final.

"No puse a nadie en peligro, he hecho esto en un millón de circuitos durante los años y nunca he sido cuestionado por ello. Pero es lo que es", añadió Hamilton.

Preguntado por si consideró la decisión un castigo excesivo, el piloto inglés dijo que "por supuesto" y se preguntó si estaban "intentando pararle". "Pero está bien, solo tengo que bajar la cabeza y seguir concentrado, y veremos lo que ocurre", añadió.

Hamilton, que arrancó primero la carrera, se quedó sin ganar y sin poder igualar el récord de 91 victorias en posesión del piloto alemán Michael Schumacher. Aún así, es líder destacado del Mundial en el que aspira a su séptimo título, con 205 puntos, 44 más que su compañero Bottas, que tiene 161.